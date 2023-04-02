عبدالعزيز الفضلي



برعاية رئيس جمعية الكشافة ورئيس المنظمة الكشفية العربية النائب د.عبدالله الطريجي، اختتمت فعاليات المسابقة الثقافية الرمضانية الاولى التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى جاسم القطامي، والذي يعتبر أول رئيس لجمعية الكشافة، ووصل الى نهائي المسابقة فريق من منطقة الفروانية التعليمية وفريق من إدارة التعليم الخاص، وتمكن فريق تعليمية الفروانية من الفوز في المسابقة وسط حضور كبير من منتسبي الحركة الكشفية الكويتية.



وقال د.عبدالله الطريجي في تصريح للصحافيين: إننا نهدف من خلال إقامة هذه المسابقة الى إحياء ذكرى المرحوم القطامي وما قدمه للحركة الكشفية الكويتية على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى «أننا نسعى كذلك لإكساب الطلبة معلومات دينية وثقافية وكشفية».



وأبدى الطريجي سعادته بالتنافس بين المشاركين من مختلف المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص. وقال: إننا سعداء بهذا الإقبال الكبير من قبل المشاركين في المسابقة التي تعد الأولى من نوعها، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه المسابقة التي تحمل اسما عزيزا على قلوبنا.



من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقة حسين المقصيد إن فكرة هذه المسابقة جاءت من مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية وعلى رأسه رئيس مجلس الإدارة د.عبدالله الطريجي، مشددا على ضرورة إقامة مثل هذه الأنشطة التوعوية والثقافية والدينية خلال الشهر الفضيل لأبنائنا الطلبة، لاسيما ان هذه المسابقة تقام لأول مرة وتحمل اسم المغفور له جاسم القطامي كأول رئيس مجلس إدارة لجمعية الكشافة الكويتية.