تحدث الفنان جورج وسوف عن تعليق «فنان العرب» محمد عبده على غنائه بعض أعماله، قائلا: «أبو نورة حبيب قلبي، وزارني في بيروت، وأقمنا جلسة جميلة في حضور سالم الهندي، وعبدالله الرويشد، وكانت سهرة لطيفة»، موجها رسالة لمحمد عبده طالبا منه أن يقدم له لحنا سعوديا جميلا على ذائقة الجمهور السعودي ليقوم بغنائه.



وعن ذائقته الفنية وهل تميل اكثر إلى محمد عبده أم طلال مداح؟ رد أبو وديع، خلال استضافته في برنامج «مراحل»: «طلال مداح يشكل بداية المشوار الجميل للأغنية السعودية، أما محمد عبده فأكمل المشوار وصار مطرب الأجيال وكفى ووفى». فمازحه العلياني بالقول: «إجابة ديبلوماسية».



وحول الفرق في أصوات نجوى كرم ووليد توفيق وراغب علامة حينما غنوا في يوم تكريمه بتلفزيون المستقبل في التسعينيات، وغنوا في حفلة «تريو 2023»، كشف جورج: «لم يتغير شيء، هي المحبة نفسها، والإحساس ذاته، لكن اختلف الزمن فقط الذي غنوا به، وأشكرهم من كل قلبي». واستفسر مقدم البرنامج منه إن كان يفكر في الاعتزال بعد وفاة ابنه وديع، مبينا أن شائعات كثيرة، أثيرت حول هذا الموضوع، فرد «سلطان الطرب»: «الله منحني موهبة وصوتا مميزا لإدخال السعادة إلى قلوب الناس، والناس تحبني، لذا لن أعتزل».