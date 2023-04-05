

القاهرة - محمد صلاح



أوضحت الفنانة ميرهان حسين أن المتحكم الأول بالفن هو الموهبة وليست الواسطة، مشيرة إلى أنه يوجد أناس لا تقدر الفن، كما أنه غير مقبول فرض ممثلين على الجمهور، لافتة إلى أنها تعرضت للإحباط في بداية مشوارها الفني لأنها كانت بحاجة إلى فرصة حقيقية.



وأعربت ميرهان، خلال إطلالة لها في برنامج «جمعتنا الليلة»، عن رغبتها بالعمل مع محمد ياسين ومروان حامد وشريف عرفة ووصفتهم بالمخرجين العمالقة، بينما فضلت التمثيل مع الفنان أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، انطلاقا من إيمانها بأن الفرصة موجودة دائما، وعلينا البحث عنها.



ووجهت ميرهان رسالة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلة: «المهم تكوني مرتاحة، ولا تضيعي تاريخك الفني، كلنا نتعرض لمشاكل، لكن أنت صوت لا يتكرر مرتين، شخصية لا تتكرر مرتين من غير حسام حبيب»، مشيرة إلى أنها انصدمت من رجوع شيرين لحسام، ولكن التزمت الصمت حالها حال جميع المتابعين والفنانين، مضيفة أن شيرين صرحت بموضوعات جعلت الجميع يتعاطف معها ويشعر بأن مشكلتها تخصه.



ونفت ميرهان أي خلاف مع داليا البحيري، وأعربت عن انزعاجها من تعليقها ووصفته بأنه «غير لطيف»، حيث علقت داليا على هيئتها في مسلسل «الأب الروحي» وهي في مشهد بكاء، بأنها «منفوخة اوي»، وردت بأن ملامح وجهها في المشهد كانت غريبة ومنتفخة بسبب البكاء، وأن أي شخص تتغير ملامحه عندما يكون في حالة بكاء شديد.



وكشفت ميرهان عن أنها مرت بثلاث علاقات عاطفية فاشلة، وهي تبحث عن رجل وسند نفسي ومعنوي، يدعمها ويؤمن بقدرتها، ويمشي معها الطريق الفني خطوة بخطوة، لأن العلاقات بالمواقف وليست بالكلام والشعر، وهي تكشف الأشخاص عند الاختلاف لأن الخلافات تظهر المشاعر الحقيقية، مؤكدة أن الكذب أسوأ عيب من عيوب الطرف الآخر، كما أنها تعرضت للخذلان في حياتها من شخص مقرب لها، ووجهت له رسالة: «أعمى القلب والبصيرة».