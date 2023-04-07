

بشار جاسم



يشارك الفنان المميز سعود بوشهري في اكثر من عمل رمضاني منه «قرت عينك» مع القديرة حياة الفهد و«كذبة ابريل» و«دفعة لندن»، حيث يجسد شخصية احد لاعبي منتخب الكويت.



«الأنباء» هاتفت بوشهري وسألته عن أعماله وردة فعل الجمهور عليها فأجاب:



أطل على المشاهدين من خلال مسلسل «قرت عينك» مع الفنانة القديرة حياة الفهد ومن النجوم سعاد علي وعبدالعزيز النصار وشيماء علي وبثينة الرئيسي وشيماء سليمان والعديد من النجوم الشباب، وهذا العمل من تأليف علي شمس وإخراج سعود بوعبيد وإنتاج يوسف الغيث وأنا مستمتع حتى في آخر أيام التصوير اللي انتهينا منه قبل أيام من شهر رمضان والكواليس بصراحة ممتعة مع أم سوزان واخواني الفنانين.



وأضاف: العمل لايت كوميدي والنص شدني من أول ما قرأته والناس حابة الشخصية بيني وبين شيماء علي واليهال، فكل الشكر لحياة الفهد والغيث وبوعبيد على هذه الثقة.



أما عن مسلسلة «كذبة ابريل» فيقول: هذا العمل أنا اسميه بالمتعب جدا جدا وهو من إنتاج عبدالله بوشهري اللي أنا شخصيا احب طريقته بالإنتاج وايد وهم كشركة إنتاج عملوا نقلة بالدراما الخليجية من أول عمل لهم وكنت اطمح اني أتعاون معاهم ولله الحمد هذا التعاون الثاني من بعد مسلسل «الصفقة» وأنا لما قلت عن «كذبة ابريل» انه عمل متعب لأنه يمررنا بأكثر من حالة نفسية لدور أسامة اللي تعبني بالأداء وطبعا سعيد لوقوفي أمام الفنان القدير جاسم النبهان والفنانين زهرة عرفات وعبدالله بهمن وليلى عبدالله ومنى حسين ومن تأليف عبدالرحمن اشكناني وإخراج المخرج البحريني الممتع حسين الحليبي.



وبخصوص مشاركته البسيطة بمسلسل «دفعة لندن» قال: كذلك تشرفت اني أشارك بعمل دفعة لندن للكاتبة هبة مشاري حمادة اللي تتألق في كل سنة، وعمل تكتبه وسعيد طبعا بالمشاركة رغم حجم الدور البسيط لأن العمل ضخم من جميع النواحي الفنية إخراج تصوير لوكيشنات ميزانية ضخمة وللأمانة أنا شخصيا استفدت وايد من تجربتي مع المخرج محمد بكير من مصر لأنه مخرج له وزنه وثقله والعمل من إنتاج شاشة العرب mbc وأجسد شخصية احد لاعبي منتخب الكويت في فترة الثمانينيات ويتعرض لإصابة بسبب اللعب مما يضطر للسفر الى لندن للعلاج وتحصل العديد من المواقف له.



وبسؤالنا عن اسم اللاعب اللي جسده أجاب: «توقعتك تسأل هالسؤال «يضحك» مثل ما قلت لك هو احد لاعبي المنتخب وهالسؤال يوجه للكاتبة هبة مشاري حمادة، وأنا ما اقدر أصرح بأي شيء يخص الشخصية نفسها والمشاهد راح يخمن».



أما عن جديده لما بعض رمضان، فقال: «عندي اكثر من نص وأكثر من مشروع مازلت أقرأ وما قررت وحتى على صعيد المسرح اعتذرت، وحبيت إني ارتاح شوي بعد ضغط التصوير لأكثر من عمل».



وعن مشاركته بالعمل المسرحي «سدرة اللؤلؤ» يقول: «سدرة اللؤلؤ» عمل وطني إنتاج مشترك بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عمل كويتي وطني ضخم جدا ومن أول اتصال وافقت على طول، خصوصا أني راح اشتغل مع المخرج عبدالله عبدالرسول اللي أعتبره مدرسة بالإخراج، كذلك فرصة عمري اني اقف أمام عمالقة الفن سواء بالمسرح أو الغناء منهم سعاد عبدالله محمد المنصور جاسم النبهان عبدالعزيز المسلم طارق العلي والشباب بالإضافة الى الفنان عبدالله الرويشد والفنانة نوال.