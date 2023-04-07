بيروت - أحمد عز الدين:



أعلن النائب نعمة افرام ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقال انه من بين المرشحين في القوائم النهائية لبعض الكتل النيابية.

وأشار إلى أن الدستور اللبناني يشترط أن ترشح الكتل النيابية الشخص لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يستطيع أي شخص أن يعلن ذلك من تلقاء نفسه.



وأضاف افرام في مقابلة مع تلفزيون «المشهد»: أنا رجل اقتصاد ومؤسسات، وهدفي إعادة بناء مؤسسات الدولة، وقال «إن الأمن القومي اللبناني ومصلحة البلد سيكونان أولويتي في حال فوزي بمنصب رئيس الجمهورية».



وذكر أن الخلوة التي دعا إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي للنواب المسيحيين من مختلف الأحزاب الأربعاء الماضي، كسرت الجليد بينهم، وقال إن كل النواب من مختلف الكتل المسيحية تواصلوا وتحدثوا مع بعضهم البعض باعتبار أن هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة ولم الشمل بين الفرقاء السياسيين المسيحيين.



والنائب افرام هو رجل اقتصاد ويملك العديد من المؤسسات الاقتصادية والمصانع، وكان قد ترشح للنيابة للمرة الأولى عام 2018 متحالفا مع «التيار الحر»، لكن سرعان ما انفصل عن كتلة التيار وأصبح نائبا مستقلا. وقد استقال من النيابة بعد انفجار المرفأ في 4 أغسطس عام 2020، ليعود ويترشح في عام 2022 ويفوز عن أحد المقاعد في كسروان وجبيل.