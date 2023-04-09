عبد الكريم العبدالله



أعلن رئيس مجلس أقسام العيون بوزارة الصحة د.أحمد الفودري عن انه سيتم التوسع في تقديم الخدمات الطبية لمرضى اعتلال الشبكية السكري في جميع أقسام العيون الـ 6 في المستشفيات والمراكز التخصصية عبر زيادة الطاقة الاستيعابية في كل الأقسام قريبا.



جاء هذا في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية السنوية لقسم العيون بمستشفى جابر الأحمد برئاسة د.حنان الكندري في فندق جراند حياة، بحضور أعضاء مجلس أقسام العيون بوزارة الصحة وأطباء العيون من القطاع الأهلي.



وذكر د.الفودري أن الأقسام في جميع المستشفيات تشهد نقلة نوعية وتغييرا حقيقيا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتقوم جميع الأقسام حاليا باستقبال قاطني المناطق التابع لها، ما أدى الى تخفيف الضغط على مركز البحر للعيون.



وكشف د.الفودري عن أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إجراء كل العمليات الجراحية للعيون بمختلف الأقسام أسوة بمركز البحر للعيون.



وأشار الى أن جهود مجلس أقسام العيون تتفق مع خطة الوزارة في تطبيق «اللامركزية» في تقديم الخدمات الصحية، مشيدا في الوقت ذاته بدعم وزير الصحة ووكيل الوزارة لتذليل كل العقبات من أمامنا.



وعن الغبقة الرمضانية، قال د.الفودري: تلك المناسبات تعتبر فرصة للتواصل مع الأطباء خارج نطاق العمل، وهي مناسبة جميلة تخلق أجواء الألفة والمحبة.