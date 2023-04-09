أسامة أبو السعود



في أجواء رمضانية عمتها المحبة الصادقة، أكدت د. شيرين عادل في أول تجمع لرابطة أطباء الأسنان المصريين بالكويت، أن الحلم تحقق بعد محاولات متعددة كتب لها الله النجاح أخيرا.



واستهلت رئيسة الرابطة وصاحبة الفكرة د. شيرين عادل كلمتها خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها الرابطة بكلمة تحدثت فيها عن بداية الفكرة ومراحل تأسيسها وأبرز أهدافها، مؤكدة أنها رابطة لكل الأعضاء وليست حكرا على أحد.



كما أكدت أن الهدف الأساسي من تكون الرابطة هو لم شمل أسرة أطباء الأسنان المصريين داخل الكويت على المستويين الحكومي والخاص، مما يزيد الترابط والدعم لزيادة تبادل الخبرات والتحليق بالأهداف السامية للرابطة ونشرها على أوسع نطاق داخل الكويت.



كما تحدث د.إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان في مصر عبر كلمته من خلال البث المباشر، أن أطباء الأسنان المصريين دائما سفراء فوق العادة وأنه لن يدخر أي جهد في دعم الرابطة.



واختتمت الأمسية بتكريم د.محمد دشتي رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية والشيخة هالة بدر الأحمد الجابر الصباح، وتم كذلك تكريم الشركة الراعية للحفل شركة كيورا بروكس، كما عبرت عن خالص الشكر والتقدير لكل أفراد الرابطة وجميع القائمين عليها والداعمين لها.