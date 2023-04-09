

إفطار الصائمين من الزكاة



ما حكم إخراج الزكاة طعاما لإفطار الصائمين؟



لا يجوز إخراج زكاة المال في مشاريع إفطار الصائمين والواجب هو إخراجها في المصارف الثمانية التي نص عليها في القرآن وليس منها إفطار الصائمين، لأن مشاريع إفطار الصائمين قد يستفيد منها الفقراء وغيرهم.



طفلي يُصر على الصوم



طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم ان الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل استخدم معه القسوة ليفطر؟



اذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن اذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بتعليم أولادهم، حتى ان الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن اذا ثبت ان هذا يضره فإنه يمنع منه، واذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من اعطاء الصغار اموالهم خوفا من الافساد بها، فإن خوف اضرار الابدان من باب اولى ان يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الاولاد عند تربيتهم.



ترائي الهلال



ما حكم ترائي الهلال؟



ترائي الهلال، هلال رمضان وهلال شوال، كان امرا معهودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه»، وهدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي.



قراءة القرآن دون حجاب



هل يجوز للمرأة قراءة القرآن من المصحف دون ارتداء الحجاب وما الحكم لو كانت بمفردها في غرفتها؟



نعم يجوز للمرأة ان تقرأ القرآن من المصحف دون حجاب إذا كانت بمفردها، إلا أن الأولى في حقها في هذه الحال أن تلبس كامل لباسها إجلالا للقرآن وللحال.