قال المعاون السياسي لرئيس حركة «أمل» النائب علي حسن خليل إن: «أزمتنا الداخلية ما زالت تتمظهر بهذا التعطيل الكبير لاستحقاقاتنا الدستورية والأزمة تتعمق ونحن نبتعد عن إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، نحن قمنا بما علينا، والرئيس بري دعا إلى الحوار والتلاقي والابتعاد عن العصبيات وتقديم البرامج في أكثر من مناسبة للوصول إلى تفاهم حقيقي وانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى التطلعات للمرحلة المقبلة من عمل حكومي جاد ومسؤول وملامسة حقيقية لعمق الأزمة الاقتصادية والمالية واجتراح الحلول لهذه الأزمة التي رغم صعوبتها ما زلنا نعتقد أننا نستطيع الخروج من هذه الحفرة».



وأكد خليل، خلال حفل تأبيني في بلدة الصوانة الجنوبية: «أن كل ما يحصل اليوم هو محاولات ترقيع للمشهد الاقتصادي والاجتماعي الصعب وأن الإجراءات شكلية، معتبرا أن «الأهم اليوم هو الخروج من المأزق السياسي وانتخاب رئيس قادر على مد الجسور وتجاوز أحقاد الماضي وإدارة نقاش وتقديم مشروع لحل الأزمة ومعالجة قضايا الوطن والناس».



وتابع خليل: «لبنان هو لبنان كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم وتوجهاتهم والاختلاف فيه هو ثروة يجب ان نعمل من أجل توظيفها مزيدا من الممارسة السياسية الصحيحة ونبتعد عن لغة الانقسام».