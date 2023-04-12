كرّم الاتحاد العام لعمال الكويت عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي بمناسبة بدء مهام عملها في المنظمة الدولية والذي يستمر حتى ٢٠٢٦.



جاء ذلك خلال حفل القرقيعان لأطفال ذوي الإعاقة تحت شعار «فرحتنا.. بجمعتنا» والذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع لجنة ذوي الإعاقة ولجنة المرأة العاملة وفريق بوابة الأمل التطوعي وفريق لآلئ كويتية بحضور مستشار الاتحاد ورئيس مكتب العمالة المهاجرة محمد العرادة، وأمين الثقافة والإعلام بالاتحاد العام جمال الصواغ، ورئيس مجلس إدارة نادي التحدي الرياضي لذوى الإعاقة محمد العتيبي، ورئيس فريق بوابة الأمل أنوار الكندري وممثلي الجهات المشاركة ورؤساء الروابط العمالية في الاتحاد العام والأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم. وثمنت بورسلي المبادرة الطيبة للاتحاد العام للعمال بمد جسور التعاون مع الفرق التطوعية وجمعيات النفع العام، لاسيما المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها دمجهم وإبراز دورهم في المجتمع وتبني قضاياهم كشريحة مهمة قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة الإنتاج والتنمية في البلاد، مشيدة بأجواء البهجة والسرور في الحفل الذي شهد مسابقة «أجمل رسمة» للتراث الكويتي والتي شاركت فيها مجموعة من المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة.