الاستقامة على الطاعة من صفات الصالحين والمواظبة على فعل الخير من خصال المفلحين

المحافظة على الفرائض في جماعة من أجلّ الأعمال

عشنا في رمضان أجواء إيمانية وانشرحت فيه صدورنا بالطمأنينة والروحانية

دعت خطبة الجمعة التي عممتها وزارة الأوقاف بعنوان "ماذا بعد رمضان؟" إلى ضرورة الاستقامة على الطاعة، مؤكدة انها من صفات الصالحين كما ان المواظبة على فعل الخير من خصال المفلحين.

وجاء في الخطبة ان مواسم الخير كثيرة ومتعددة وعوائد الله عز وجل فيها متعددة، والمحافظة على الفرائض في جماعة من أجل الأعمال، فمن اعتاد في رمضان على البذل والعطاء طلبا لرفعة الدرجات فليواظب على صنائع الخير بعده، ولقد عشنا في رمضان أجواء إيمانية وانشرحت فيه صدورنا بالطمأنينة والروحانية، ويجب على المؤمن مجاهدة نفسه على فعل الطاعات والقربات وترك المعاصي والمنكرات.