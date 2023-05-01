منصور السلطان - عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة



تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» أمس، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتكليف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب القيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون العمليات والمرور بدل اللواء جمال الصايغ الذي أحيل الى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية. على صعيد آخر، أكد مصدر أمني عدم جواز استثناء أي شرائح من الوافدين من منح رخص القيادة وتجديدها لمدة عام واحد، مشيرا الى أن الفئات المستثناة فقط هي أبناء وأزواج الكويتيات وحملة المادة 20 والذين يحق لهم الحصول على رخص سوق لمدة 3 سنوات، أما بالنسبة لجميع الوافدين فتصدر لعام وتجدد سنويا دون عوائق متى لم يتم تغيير المهنة. وأضاف المصدر: الرخص الصادرة قبل عام 2013 سينطبق عليها أيضا مثل غيرها حال انتهائها التجديد السنوي، مشيرا إلى أن سهولة استخراج الرخصة «اونلاين» أزالت الأسباب التي بموجبها سمح بالتجديد لـ 3 سنوات، اذ كانت إدارات المرور تشهد ازدحاما، أما الآن فلا توجد مشكلة في التجديد الإلكتروني واستلام رخص السوق من الأجهزة المنتشرة في عدة مواقع.