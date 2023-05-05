حسين موسى: الحملة الدعائية للحفل هي الأضخم من نوعها وبشكل يليق بالكويت



ياسر العيلة



الجمهور الكويتي والمقيمون فيها على موعد يوم 18 الجاري مع واحد من أقوى وأضخم الحفلات الغنائية التي أقيمت في السنوات الأخيرة، وهو الحفل الخاص بالسوبر ستار النجم الكبير «الهضبة» عمرو دياب في حدث فني فريد من نوعه تحتضنه قاعة «الأرينا» بمجمع 360، والتي تعد الصرح الأكبر والأضخم في الكويت، وأصبحت الوجهة الأولى لكبار النجوم لإقامة حفلاتهم بها، وللعلم هي الاطلالة الأولى لـ «الهضبة» على مسرح «الأرينا كويت».



الجديد في حفل عمرو دياب هذه المرة وجود عروض فنية عالمية يتم تقديمها بشكل حصري لعشاقه. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث الغنائي الكبير، التقت «الأنباء» المنتج حسين موسى الرئيس التنفيذي لشركة «باشا غروب» المنظمة للحفل، والذي تحدث قائلا: ستصاحب حفل النجم عمرو دياب فقرات فنية عالمية لفرق من النمسا وپولندا وروسيا تقدم لأول مرة في الكويت، حيث سبق أن شاركت هذه الفرق في افتتاح كأس العالم الأخيرة في دولة قطر الشقيقة، وشاركت أيضا في «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية.



وأشار موسى الى أن هذه الفرق ستقدم خلال الحفل ثلاثة عروض مختلفة مليئة بالحماس والإثارة والإبهار البصري لإمتاع الجمهور الحاضر قبل صعود «هضبة الغناء العربي» عمرو دياب خشبة المسرح. وقال موسى: كل هذه الأمور تم التنسيق بيننا وبين النجم عمرو دياب متمثلة في فريق إدارة أعماله الذين اهتموا بكل كبيرة وصغيرة، خاصة بتفاصيل الحفل وتقديمه بالشكل اللائق لإرضاء جمهوره في الكويت، حيث شارك «الهضبة» بوسترات الحفل الرسمية في جميع منصاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بشكل كبير في «السوشيال ميديا»، وتابعها وعلق عليها عشاقه في كل أنحاء العالم، وهذا يعكس مدى اهتمام النجم عمرو دياب بهذا الحفل بشكل خاص.



وبسؤال موسى عن التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالحفل، أجاب: سيشهد تجهيزات ضخمة بمواصفات عالمية غير مسبوقة، وقد تم الانتهاء من كل التفاصيل والتصاميم الخاصة به منذ فترة، وبإذن الله سينال إعجاب الجمهور، حيث تعاونا مع كبرى الشركات في الوطن العربي المتخصصة في هذا المجال، وستكون هندسة الصوت لشركة «الليلك» الشهيرة، والتي يفضلها كبار المطربين لحفلاتهم في الكويت والخليج. أما بالنسبة لهندسة الإضاءة والشاشات الخاصة بالحفل فهي لشركة «هاي لايت» الذين عملوا على قدم وساق خلال الفترة الماضية لنقدم أفضل وأحدث شيء في مجال صناعة الترفيه، وشهادتي فيهم مجروحة، فهم شركاء النجاح معي خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدمنا معا مجموعة من أنجح الحفلات لكوكبة من النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.



وحول الحملة الإعلامية الضخمة وغير المسبوقة لهذا الحفل، والتي لوحظ انتشارها في الآونة الأخيرة في الكويت، رد موسى: عمرو دياب نجم كبير واستثنائي، وهذا يحملنا مسؤولية، ولابد من التركيز في أدق التفاصيل لإظهار حفله بشكل يليق بالكويت أمام الدول الأخرى، حيث تم عمل حملة إعلامية ضخمة في شوارع وميادين ومجمعات الكويت تزامنا مع بداية عيد الفطر المبارك حتى يوم الحفل الذي يشارك فيه رعاة من أكبر الشركات.



الجدير بالذكر أن النجم عمرو دياب صنع مشوارا فنيا كبيرا، بدأه منذ أن سجل أولى أغانيه «الزمان» عام 1983، وبدأ في طرح ألبوماته الواحد تلو الآخر، حتى وصل إلى العالمية وحصد العديد من الجوائز العالمية، وقد طرح في رمضان الماضي أغنيتين دعائيتين هما «شكرا من هنا لبكرة» و«تعالى»، وحققتا نجاحا كبيرا على مدار الشهر الكريم، كما قدم خلال عيد الفطر أغنية بعنوان «الحفلة» تصدرت قائمة الكلمات الأعلى تداولا على «تويتر»، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.