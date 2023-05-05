أمير زكي - عبدالله قنيص



اعتمد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد البدء في استقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي قوة الاطفاء العام وذويهم من الدرجة الأولى، وذلك من خلال اللجان الطبية المختصة.



ويأتي إقرار البدء في استقبال طلبات العلاج بالخارج تقديرا لمنتسبي قوة الإطفاء وتضحياتهم ومهامهم الجسيمة، حيث إنهم يتعرضون للإصابات أثناء تأدية الواجب ويضحون بأرواحهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات.



وأكدت قوة الاطفاء العام الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية وإصدار القرارات واللوائــــح اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع عن طريق مكاتب العلاج بالخارج التابعة لها على أن يتم البدء باستقبال الطلبات من يوم الأحد المقبل الموافق ٧ الجاري خلال أوقات الدوام الرسمي بمراقبة العلاج في الخارج بمنطقة الري.



وتقدم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد باسمه ونيابة عن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بالشكر الجزيل والتقدير للدعم اللامحدود منه واهتمامه بأبنائه وإخوانه منتسبي قوة الإطفاء العام، حيث تعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ قوة الإطفاء العام التي يحصل فيها منتسبو القوة على ميزة العلاج بالخارج.