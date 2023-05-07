

ثامر السليم



تأكيداً لما أشارت إليه «الأنباء» في وقت سابق تحت عنوان «تغييرات جذرية في المناصب الإشرافية بقطاعات الجامعة»، حدث بالفعل تغيير شامل لعدد كبير من المناصب الإدارية في الجامعة بدءا من نواب المدير مرورا إلى منصب العمداء والعمداء المساعدين في الجامعة.



وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس أصدر قرارات متنوعة لعدد من أعضاء هيئة التدريس تضمنت تجديدات وتعيينات في عدد من المناصب الجامعية، مشيرة إلى أنه تضمن تجديد تعيين الأستاذ الزائر بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية د.باقر سلمان النجار عضوا في هيئة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية حتى 31/8/2023، وكذلك الأستاذ بقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول د.حسن عبدالعزيز السند عضوا في مجلس النشر العلمي وذلك لمدة عامين.



وأشارت المصادر إلى انه تم تجديد تعيين الأستاذ المشارك بقسم الرياضيات في كلية العلوم د.ميليكا اندليك عضوا في هيئة تحرير مجلة الكويت للعلوم وذلك لمدة عامين اعتبارا من 4/2/2023، فيما صدر قرار بتعيين الأستاذ المشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية د.أماني خالد بورسلي عضوا في هيئة تحرير المجلة العربية للعلوم الإدارية وذلك لمدة عامين، مضيفة أنه تم تجديد تعيين وتعيين أعضاء لجنة التأليف والتعريب والنشر لمدة عامين وهم كل من الأستاذ بقسم الكيمياء في كلية العلوم د.سعد علي مخصيد والأستاذ المشارك بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق د.خالد جاسم الهندياني والأستاذ بقسم المحاسبة ـ كلية العلوم الإدارية د.علي راشد المطيري والأستاذ المشارك بقسم علم الجراثيم في كلية الطب د.وضحة أحمد الفوزان، فيما تم تعيين الأستاذ المشارك بقسم العلوم البيولوجية في كلية العلوم د.حسن حيدر الحداد عضوا في هيئة تحرير مجلة الكويت للعلوم وذلك لمدة عامين.



يذكر أن المدير الدبيس كان قد أنهى تكليف د.هدى المحمود من القيام بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط، وكلف د.مشاري الحربي من قسم الإدارة البيئية بكلية العلوم الحياتية بالمنصب، فيما أنهى تكليف د.وليد شكرون، من القيام بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط للتطوير المؤسسي، وكلف د.هيثم لبابيدي الأستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بالمنصب، وأنهى أيضا تكليف د.عبدالله القلاف من القيام بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات المساندة، وكلف أستاذ نظم المعلومات د.سليمان الرفيع بالمنصب.



وتم أيضا إنهاء تكليف د.خالد الرشيد من القيام بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط للمواقع الجامعية، وكلف أستاذ الهندسة الميكانيكية د.ماجد مجيد بالمنصب، بالإضافة إلى إنهاء تكليف د.عمر خطاب من القيام بأعمال عميد كلية العمارة، وكلف د.عادل المؤمن بأعمال عميد الكلية.



كما أنهى تكليف د.مشاعل الحملي من القيام بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية، وكلف د.نومرة العومي من قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق بالمنصب.



كما أنهى الدبيس تكليف عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري وكلف الأستاذة المشاركة بكلية الهندسة والبترول د.رواء الجارالله بالمنصب، وكلف أستاذ العلوم الحياتية في جامعة الكويت ضاري الحويل عميدا لشؤون الطلبة في جامعة الكويت بدلا من د.محمد الظفيري.



هذا، وأصدر قرارا بتكليف القائم بأعمال كلية العلوم الطبية المساعدة د.محمد شعبان بالقيام بأعمال عميد كلية الصحة العامة خلفا للدكتور سليمان الخضاري.