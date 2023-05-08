أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن إنجاز مشروع علمي جديد بعنوان «تقييم كفاءة وجدوى وحدتين نموذجيتين لتقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه وحدات نمطية» بالتعاون جهات عالمية من الولايات المتحدة الأميركية واليابان.



وقال المعهد، في بيان صحافي، إن الهدف من المشروع الذي ترأسه مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه د.منصور أحمد، هو تطوير وحدتين نموذجيتين لتقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه.



وأوضح أن الهدف من المشروع تحقيق الأمن المائي واستدامة المياه العذبة لمواجهة تحديات شح الموارد الطبيعية للمياه العذبة بالإضافة إلى خفض الأعباء الاقتصادية في البلاد ما سيخفض من تكلفة الإنتاج ويقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة من محطات في حال ترابطها بأنظمة الطاقة المتجددة أو التقليدية.