استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي، استشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير د. أسماء الكندري بمناسبة النجاحات المهنية التي حققتها محليا وعالميا، والنجاح المتواصل لبرنامج تدريب الأطباء على تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي بالمناظير التداخلية في مستشفى الجهراء، بالتعاون مع المنظمة العالمية لجراحة المناظير WEO، والجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي ASGE، والجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي ESGE، ومنظمة النساء للمناظير WIE.



وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها د. أسماء الكندري، والبصمة الواضحة لها في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي محليا وعالميا، متمنيا لها ولسائر الكفاءات الوطنية مزيدا من التقدم والنجاح، وتمثيل الكويت في المحافل الدولية، والاستمرار بالنهوض في المنظومة الصحية في البلاد.



وتعد د.الكندري من بين أبرز الكفاءات الطبية عالميا ومحليا في مجال تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي بالمناظير التداخلية، وعلاج الحالات المعقدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج بعض أورام الجهاز الهضمي منذ بدايتها، سواء أورام المريء أو المعدة أو أورام القولون السطحية أو العميقة، وحالات ارتخاء عضلات المري وغيرها من الحالات.



كما ساهم برنامج «تدريب الأطباء على تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي بالمناظير التداخلية» والذي تشرف عليه الدكتورة في مستشفى الجهراء، في تدريب الأطباء داخل الكويت وخارجها من خلال برامج تدريبية مشتركة، سواء في دول أوروبا وأميركا الشمالية والمملكة المتحدة وتركيا، والعديد من دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.