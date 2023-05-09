الثاني عشر الديني يبدأ 4 يونيو وينتهي يوم 22 من الشهر نفسه على أن تتوقف الاختبارات أيام الخامس والسادس والسابع من يونيو



عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وزارة التربية قرارا بشأن تعديل مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية لصفوف النقل في مدارس التعليم العام والثانوية العامة للتعليم الديني.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر بمدارس التعليم العام ستبدأ يوم 25 مايو الجاري حتى الرابع من يونيو المقبل.



واضاف الوهيدة ان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر في التعليم الديني ستبدأ في الرابع من يونيو المقبل وتنتهي يوم 22 من الشهر نفسه على ان تتوقف الاختبارات أيام الخامس والسادس والسابع من يونيو وتستأنف في اليوم الثامن بسبب انتخابات مجلس الامة 2023. واشار الى ان مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر للتعليم العام ستبقى كما هي عليه في السابق في الفترة من 11 يونيو المقبل حتى 22 من الشهر ذاته.