نبيلة الصباح: التعاون مع جهات الدولة لتوسيع فضاء المسابقة ودائرة المشاركين لإضفاء الاعتراف الدولي

عائشة الهولي: المسابقة تواصل مسيرتها في ضوء دعم القيادة السياسية للمعرفة والبحث العلمي





أعلنت «مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي» اليوم الإثنين أسماء الفائزات في النسخة الـ24 من مسابقة (فادية السعد العلمية) على المستوى المحلي.



وفي الحفل الختامي للمسابقة الذي أقيم في مكتبة الكويت الوطنية أعلن فوز زينة العثمان وجوري معرفي من ثانوية الجزائر بالمركز الأول لشريحة المرحلة الثانوية عن مشروع «نظام القضاء على حرائق الطائرات».



كما أعلن فوز سارة دشتي وحور مهدي من مدرسة القيروان بالمركز الأول لشريحة المرحلة المتوسطة عن مشروع «سلة النفايات الذكية» وفوز حور العجمي وملوك العلاطي من مدرسة وربة الابتدائية بالمركز الأول عن قصة «بالأجنحة حلقنا».



وفازت شيخة البرجس وموضي الريش وديمة الشمري من ثانوية العصماء بنت الحارث بالمركز الثاني عن مشروع «الشجرة الذكية» وملاك العازمي ولولوة العمر وهاجر شعبان من ثانوية السالمية بالمركز الثالث عن مشروع «إشارة المرور الذكية».



وحلت شيخة العوضي ومريم الحمادي من مدرسة القبلية المتوسطة في المركز الثاني عن مشروع «ترشيد استهلاك الماء في الأراضي الزراعية» وحور الدقباسي ونوف الرشيدي من مدرسة الرابية المتوسطة في المركز الثالث عن مشروع «إعادة استخدام المياه الرمادية».



وجاءت ريم بن سيف وتولاي السنافي من مدرسة مشرف الابتدائية بالمركز الثاني عن قصة «في حديقة مدرستنا» وزهراء عبدالغفور وهيا النافع من مدرسة اشبيلية الابتدائية بالمركز الثالث عن قصة «شمس 2027».



وقالت رئيس مجلس إدارة المسابقة الشيخة نبيلة الصباح في كلمة لها خلال الحفل إن مرور 24 عاما من الإنجازات التي حققتها المسابقة جاء بفضل تشجيع ودعم القيادة السياسية وجهود المشاركين والمساهمين ومؤسسات الدولة التي لم تألو جهدا في الدعم والرعاية.



وأكدت الشيخة نبيلة الصباح العمل على تكثيف التعاون مع كافة جهات ومؤسسات الدولة لتوسيع فضاء المسابقة ودائرة المشاركين لإضفاء الاعتراف الدولي بها متمنية للجميع النجاح والإبداع والتميز.



وتوجهت بالشكر والامتنان للحضور لتفاعله ومساهماته المقدرة حرصا على استمرارية المسابقة ودعم إنجازاتها في إعداد كوادر شبابية واعدة بفكر منهجي وإبداع علمي.



من جانبها، قالت مديرة المسابقة د.عائشة الهولي في كلمة مماثلة: إن المسابقة تواصل مسيرتها في ضوء دعم القيادة السياسية للمعرفة والبحث العلمي منوهة بالتشجيع اللا محدود الذي توليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخة فادية السعد للمبادرات القيمة الهادفة لخدمة الكويت والنهوض بالمرأة في شتى المجالات.



وثمنت دور المشاركات من طالبات ومدرسات وموجهات وزارة التربية الحاضنة للمواهب والإبداع تزامنا مع التقدم والتطور المعرفي والتكنولوجي الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وأوضحت أنه منذ انطلاق المسابقة وهناك عمل دؤوب ومتواصل وجهود متضافرة بهدف توفير جو علمي لخلق جيل المستقبل بصقل مواهبهم وإرشادهم الى الطريق الصحيح المناسب لميولهم واهتماماتهم نحو جودة العمل والتميز الفريد.



وأفادت بأن الاحتفال بالفائزين على المستوى المحلي يمهد للاحتفال الختامي بإعلان الفائزين على مستوى الوطن العربي بمشاركة 10 دول عربية.