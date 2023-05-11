أعلن القضاء الألماني أمس توقيف شخصين في البلاد، يشتبه في أنهما عضوان في حزب الله اللبناني، بتهمة الترويج للحزب وممارسة أنشطة لصالح التنظيم الموالي لإيران.



وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان، إن (حسن. م، لبناني)، و(عبداللطيف. و- ألماني ـ لبناني) أوقفا بالقرب من كوكسهافن شمال البلاد.



والرجلان، بحسب النيابة، انضما إلى صفوف حزب الله، حيث التحق عبد اللطيف بالحزب في 2004 ، وحسن في 2016.



ويشتبه في أنهما عملا ممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا انشطة وتحدثا باسم التنظيم، فضلا عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقربة من حزب الله.



وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.