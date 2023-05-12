

يتلقى الأطفال أساليب تربوية جيدة من الأهل، فتكون العلاقة صحية بين الطرفين ولا تعرضهم للخطر في المستقبل، أما سلوكيات الوالدين الخاطئة والسلبية فقد تؤثر على الأبناء في المستقبل وتضعف شخصيتهم وتجعلهم اكثر عرضة للاكتئاب والقلق والعدوانية. إن الاساليب العصرية غير المباشرة في تربية الابناء تحد كبير للأهالي، حيث يجب عليهم تعلم كيفية الاستماع للطفل وترك المساحة له للتعبير عن حاجاته، ونستعرض بعض اساليب التربية الايجابية وكيفية استخدامها مع الطفل، ومنها:



٭ أسلوب احترام شخصية الطفل والسلطة الحازمة.



٭ تهدف أساليب التربية الايجابية الى تركيز الانتباه على سلوكيات الطفل الحسنة.



٭ أسلوب الثناء والمدح والابتعاد عن العقاب والصراخ.



٭ أسلوب تقديم الخيارات المتعددة.



٭ أسلوب وضع الحدود.



٭ وضع الحدود الواضحة يشعر الطفل بالأمان، فلا تخرج الامور عن نطاق السيطرة.



٭ التربية بالثواب والعقاب.



٭ تحدث مع طفلك واستمع له.



٭ الإنصات لمشاكل الصغير وتعليمه مهارات حل المشاكل، والتعاون معه عن طريق طرح الاسئلة لإيجاد حلول لمشكلته.



٭ تعليم طفلك الفرق بين الصواب والخطأ.



٭ هذا الأمر يرسخ لديه الثقة بقدرته على تجاوز الازمات على المدى البعيد.