سلطان العبدان - بدر السهيل



تقدم 28 مرشحا أمس بأوراق تسجيلهم في اليوم السابع لخوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو 2023، ليبلغ إجمالي عدد المرشحين 170 في جميع الدوائر، منهم 165 من الذكور، و5 سيدات.



هذا، وتقدم أمس 4 مرشحين في الدائرة الأولى، واثنان في الدائرة الثانية، و7 في الثالثة، و8 في الرابعة، و7 في الدائرة الخامسة.



وكان من أبرز من تقدموا بأوراقهم أمس: د.حسن جوهر وعبدالله المضف وأسامة الزيد ود. محمد الحويلة ومساعد العارضي ومهند الساير ومهلهل المضف ود. هشام الصالح ومتعب الرثعان وأحمد الفضل ومحمد الهدية ومحمد الفجي وعزام العميم ومعاذ الدويلة وفهد المسعود.















