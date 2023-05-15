مازن حوا: حققنا نتائج مميزة مدفوعة باستمرار زخم الأداء المسجل خلال 2022.. رغم التحديات الاقتصادية





أعلنت شركة العقارات المتحدة، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023، حيث حققت الشركة نموا في إيراداتها التشغيلية بواقع 24.84% وصل الى 23.4 مليون دينار عن فترة الثلاثة أشهر الأولى مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت في حينه 18.8 مليون دينار.



كما حققت الشركة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بواقع 67.4 % بلغت 5.9 ملايين دينار عن الربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي ربح تشغيلي بلغ 3.5 ملايين دينار عن الربع الأول من عام 2022.



هذا، وسجلت الشركة صافي أرباح عن الربع الأول من عام 2023 وصلت إلى مبلغ 2 مليون دينار بزيادة 26.53% مقارنة بربح بلغ 1.6 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2022، وبلغت ربحية السهم 1.56 فلس للسهم عن الربع الأول من 2023 مقارنة بـ1.49 فلس للسهم عن نفس الفترة في 2022 حيث تعود زيادة صافي الربح لارتفاع مجمل الربح من مختلف أنشطة الشركة.



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا، قائلا: «حققنا نتائج مميزة وجيدة في الربع الأول من العام مدفوعة باستمرار زخم الأداء الذي سجلناه في عام 2022 وذلك على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات، كالتوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر والاضطرابات التي تواجهها شتى القطاعات الاقتصادية من جراء تقلب أسعار الفائدة».



وأضاف حوا: «واصلنا تسجيل أداء مالي جيد خلال الربع الأول وسنستمر في تحسين الكفاءة التشغيلية وخلق قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، فضلا عن الاستمرار في تطوير مشاريع عصرية تواكب تطلعاتهم، وعلى رأسها مشروع ضاحية حصة».