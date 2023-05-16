دعت الكويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) إلى الاضطلاع بدورها وبذل كل المساعي لضمان تنفيذ قرارات والتزامات المنظمة تجاه المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين والسودان.



جاء ذلك في كلمة الكويت خلال الدورة الـ 216 للمجلس التنفيذي لليونيسكو التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة السفير د.آدم الملا.



ودعا الملا «اليونيسكو» إلى الاضطلاع بدورها تجاه المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين «خاصة ونحن نرى ما حدث قبل أيام من هدم المدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، متطلعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل المنظمة تجاه الحدث.



كما طالب المنظمة الأممية وقطاعاتها المعنية بالقيام بدورها من اجل تقديم المساعدة وتخفيف الآثار السلبية التي قد تعاني منها المؤسسات التعليمية والثقافية في السودان لما تعيشه من أوضاع صعبة في الوقت الحالي، معربا عن أمله بإعداد مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي.



وأكد دعم الكويت لمبادرة «اللاتينيون العرب» نظرا لقناعتها بأنها تمثل «نموذجا للحوار من اجل السلام» وتسهم في دفع جهود مكافحة العنصرية والتمييز وتعزيز الروابط الثقافية، مشيرا إلى «أن المبادرة تعزز الحوار وتنشر ثقافة السلام والتنوع الثقافي ليس فقط في منطقة الكاريبي والمنطقة العربية ولكن على نطاق العالم» إضافة إلى أنها تسلط الضوء على اللقاء بين ثقافات الدول العربية ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، وترمي إلى تعزيز التعاون الثقافي فيما بين بلدان الجنوب التي تنتمي إلى هاتين المنطقتين كطريقة لمحاربة القوالب النمطية وأشكال التمييز، بينما تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.



وقال الملا ان الكويت ترحب وتدعم مشروع قرار خاص بمتابعة «إعلان طشقند»، داعيا الأمانة العامة والشركاء للعمل على تنفيذ توصياته ومساعدة الدول الأعضاء على تعزيز نظمها الوطنية الخاصة برعاية وتربية الطفولة المبكرة من اجل تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.