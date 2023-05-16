مفرح الشمري



قدم طلاب الفرقة الرابعة (ب) في المعهد العالي للفنون المسرحية عملا مسرحيا بعنوان «طرطوف» على خشبة مسرح «حمد الرجيب»، وذلك يوم الخميس الماضي، كمشروع تخرج لهم تحت إشراف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق د.فهد السليم.



و«طرطوف»، عمل كوميدي للكاتب المسرحي موليير من خمسة أعمال، أنتجت عام 1664 ونشرت بالفرنسية عام 1669 باسم «لو طرطوف» وتعتبر واحدة من أشهر المسرحيات الكوميدية وتم عرضها مرات عدة في العواصم الأوروبية لأنها تحمل بين طياتها رسائل تصلح لأي زمان ومكان.



جسد شخصيات المسرحية طلاب الفرقة الرابعة (ب) بالمعهد العالي للفنون والمسرحية، وهم: مصعب السالم «طرطوف»، محمد المطرود «أوركون»، تقى عبدالفتاح «ألمير»، علي العتيبي «دورين»، فهد العثمان «داميس»، ميس عمار «مريان»، أحمد الحسن «فالير»، شهاب المشايخي «كلينات» وعلي جمال «الضابط».



تدور المسرحية حول شخصية «طرطوف»، ذلك الشخص المحتال الذي يختبئ بكل ما يحمله من سوء ونفاق تحت مظلة الدين وما يحفظه من شعارات واهية ينخدع فيها البعض أحيانا، ومن بين من وقعوا في شباكه «أوركون»، رب أسرة كبيرة تتكون من أولاد وزوجة وأم وخادمة، ويظل «طرطوف» مهيمنا على «أوركون» بشعاراته الرنانة حتى تكشف له الزوجة ألمير الحقيقة وينكشف طرطوف على حقيقته أمام الجميع ويلقى جزاءه بالسجن.



المسرحية قدمها الطلاب بأسلوب كوميدي هادف دون استخفاف، وتعتبر محاكاة للواقع الذي نعيشه والمليء بأشخاص يعيشون بيننا محتالون كـ«طرطوف» لديهم أهداف معينة يريدون تحقيقها دون النظر عن الأضرار التي تلحق بالآخرين.. فيا ترى كم «طرطوف» يعيش بيننا؟!