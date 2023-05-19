شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ماجد مساعد المطيري، على وجوب أن تكون الأجواء الانتخابية أجواء ديموقراطية بمنافسة وطنية شريفة هدفها خدمة الوطن والمواطنين، مطالبا الشعب الكويتي بالتصويت لتأكيد سعيه إلى الإصلاح فيمن يرونه مناسبا لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.



وطالب المطيري بأن ينصب اهتمام المجلس المقبل بشكل أكبر من السابق على حرية المواطنين والمواطنات في العمل بأكثر من جهة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في حال كان من العاملين في الوزارات او الهيئات الحكومية.



وأكد أن التركيز سيكون منصبا أيضا على الارامل والمطلقات ولن ينساهن او ينسى مطالبهن التي لطالما سعى في تحسينها من خلال ما قدمه بمجلس 2016 إلى يومنا هذا، وهو جزء من رد الجميل للناخبين وواجب وطني يتحتم عليه لخدمة الشعب الكويتي دون تمايز، موضحا انه يؤمن بإشراك الشعب الكويتي بالقرار لأنه هو المعني الأول بالتشريعات والرقابة. وطالب المطيري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالاستمرار في النهج الإصلاحي الملموس ومحاربة الفساد والعمل الجاد على حل قضايا المواطن الكويتي وتوفير حياة كريمة مرفهة له.



وختم المطيري بالقول «أنا كما عهدتموني قريب من الجميع وأعاهدكم لن أخذل ثقتكم الغالية، مطالبا الشعب الكويتي بضرورة حسن اختيار نواب أكفاء لمجلس الأمة يعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم».