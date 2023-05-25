قالت وزارة الدفاع إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة وإنشاء مركز للتسجيل والقبول بالكليات والمعاهد للجهات العسكرية في الدولة (الجيش الكويتي - وزارة الداخلية - الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام).



وأوضحــت الـــوزارة في بيان صحافي، انه بمقتضى ذلك يتم تطبيق منظومة من الإجراءات والخدمات من خلال تقديم الطلبات إلكترونيا وتطوير وتنظيم آليات التسجيل والقبول الموحد والاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية وفق الإمكانات والقدرات.



وأضافت أن هذه الخطوة المميزة تأتي للتسهيل على أبنائنا الراغبين في الانخراط بالعمل في المؤسسات العسكرية والنزاهة في توزيع الفرص وفق شروط وضوابط ومعايير واضحة وموحدة.