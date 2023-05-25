تشكيل لجنة اختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة واعتماد التعديلات على لائحة الدراسات العليا

ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الدبيس الرشيدي اجتماع مجلس الجامعة والذي عقد أمس في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



وفي تصريح له عقب الاجتماع، ذكر أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.فايز الظفيري أن مجلس الجامعة ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع 1/2023 الذي عقد بتاريخ 12/4/2023، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 1/2023.



وقال الظفيري إن مجلس الجامعة اطلع على كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعات الحكومية في شأن تشكيل لجنة اختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة وفقا للقرار الوزاري 37 بتاريخ 23/1/2023، مشيرا إلى موافقة مجلس الجامعة على اقتراح جمعية أعضاء هيئة التدريس بشأن صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت، كما وافق المجلس على التقرير النهائي للجنة بإعداد مقترح لائحة الأمن والسلامة بالجامعة، ووافق على الكتاب الدوري بشأن عقود المستشارين في الجهات الحكومية.



وأضاف: اطلع المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن استمرارية كلية الصحة العامة بجامعة الكويت ووافق على قبول 25 طالبا مع إمكانية الزيادة،



كما ناقش المجلس الهوية المؤسسية لجامعة الكويت، ووافق على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث بشأن تعيين وتجديد تعيين على بند الاستعانة بخدمات العاملين على مشاريع الأبحاث وعددهم 20 موظفا وموظفة، وذلك للسنة المالية 2023/2024، كما وافق على زيادة مكافآت طلبة الدراسات العليا وفقا للمعايير الأكاديمية التي تشجع على البحث العلمي والابتكار.



وبين أن مجلس الجامعة اعتمد بعض التعديلات على لائحة الدراسات العليا، وتعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية التالية أسماؤهم حيث تمت الموافقة على ترقية 14 عضو هيئة تدريس.



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