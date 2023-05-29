قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان اقتراح مشروع التسميد الهوائي «الكومبوست».



وقالت م.الشلفان في اقتراحها: تشكل مكبات النفايات في الكويت عاملا يؤثر سلبا على البيئة والصحة لاسيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها، وبما أن قانون حماية البيئة يمنع في مادته 36 إقامة مرادم جديدة أو توسعة للمرادم القائمة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة، وألزم في مادته 30 الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات الصلبة خلال 5 سنوات كحد أقصى من صدور القانون، ولما كانت هذه الفترة الزمنية قد انتهت، وحرصا على احترام القانون، فإنه ينبغي إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة. وأضافت: مع معاينة النفايات البلدية الصلبة اتضح أن نسبة 46% من هذه النفايات غذائية، كما هو موضح في استراتيجية النفايات بمسودة المخطط الهيكلي الرابع، ما يشكل هدرا كبيرا لهذه النعمة، ولأن الكويت دولة صحراوية تفتقر بطبيعتها للتربة الخصبة ولحاجتنا الماسة للتخضير ولدواعي الاستدامة والمحافظة على الثروات، واستنادا إلى المادة 21 من قانون البلدية 2016/33 التي تنص في بندها 4 على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، ولما كانت البلاد في أشد الحاجة لهذا النوع من المشاريع لتحقيقه 4 أهداف رئيسية وهي: ​​الحد من النفايات العضوية في المرادم، والحد من هدر المخلفات الغذائية، ودعم الزراعة التجميلية والتخضير في البلاد، ووضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة.



لذلك نقترح الآتي: إقرار مشروع التسميد الهوائي «الكومبوست» بهدف استخدامه لتحسين التربة للزراعات التجميلية متضمنا الآتي:



٭ تخصيص أرض أو أكثر لبلدية بالأحجام والمواقع الملائمة لمشروع التسميد الهوائي.



٭ وضع الاشتراطات الفنية متضمنة على سبيل المثال لا الحصر: اشتراطات المواد العضوية المراد تجميعها من فواكه وخضراوات والمخلفات الزراعية، وتحديد مصادر المخلفات متمثلة في الجمعيات التعاونية وأسواق الخضار والفواكه ومصادر المخلفات الزراعية من المزارع والزراعات التجميلية في الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين، ومعايير ومواصفات الموقع المحدد لعملية التسميد، والنظم المتبعة لعملية التسميد والآليات المطلوبة، وطرق التعبئة والتخزين للمنتجات، وتحديد طرق التخلص من أي مواد ناتجة عن عملية التسميد غير المرغوب فيها.



٭ التعاون والتنسيق مع وزارة الشـــؤون واتحـــاد الجمعيات التعاونية لتحديد آلية لرفع مخلفات الخضراوات والفواكه من الجمعيات التعاونية.



٭ التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للاستفادة من المخلفات الزراعية من المزارع والزراعات التجميلية في الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين الملائمة للمشروع.



٭ التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة للاستفادة من منتج التسميد في الزراعات التجميلية في الدولة، إضافة إلى التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع وأي إجراءات أخرى تهدف لتحقيق الأهداف المنشودة منه.