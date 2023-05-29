رشيد الفعم



استقبل مرشح الدائرة الرابعة عضو مجلس 2022 المبطل د.مبارك الطشه ناخبي وأبناء الدائرة الرابعة مساء أمس الأول، ورحب الطشه بالحضور وتجاذب معهم أطراف الحديث حول العرس الانتخابي الذي تشهده الكويت هذه الأيام، مشيدا بالديموقراطية الكويتية وممارسة الشعب حقوقه ومكتسباته السياسية. ودعا الطشه الشعب الكويت وأهالي الدائرة الرابعة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الحالية والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار المصلحين والوطنيين الذين يحققون طموحات وآمال الشعب الكويتي.



وقال «نعيش في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ الكويت، وهناك من يسعى إلى تشويه المشهد السياسي وتغيير ملامح المشهد السياسي الحالي والعودة إلى المربع القديم، لكن الشعب الكويتي واع ومدرك حقيقة الأمر».



وذكر الطشه «نحن أمام استحقاقات كثيرة مثل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ووقف الجشع الربوي في قانون استبدال المعاش التقاعدي، والقضية الإسكانية وقوانين الإصلاح السياسي الشامل، وقانون الإعاقة وتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة التعليم والصحة، وتنظيم مرفق القضاء، ومكافحة الفساد، وقوانين المرأة، هذه أولويات وعدنا الناس بها ولن نتراجع عنها».