التقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في طهران أمس المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي. ونقل بيان رسمي صادر عن مكتب خامنئي قوله خلال اللقاء إن طهران «ليست لديها مشكلة» في استئناف العلاقات الديبلوماسية مع مصر.



وفي سياق ذي صلة، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، عباس كلرو، إن التطور الشامل للتعاون بين إيران ومصر كدولتين إسلاميتين مهمتين يصب في مصلحة المنطقة. وأضاف كلرو خلال لقائه رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، هيثم جلال أمس، إن التاريخ الحضاري والثقافي الطويل الأمد لشعبي إيران ومصر، سيكون منبرا مناسبا لتوطيد العلاقات الودية والشاملة بين البلدين بحسب ما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.



وفي بيان مشترك صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها سلطان عمان لإيران واستغرقت يومين، وجه السلطان هيثم بن طارق والرئيس إبراهيم رئيسي حكومتیهما بالعمل على التوصل إلى وثيقة التعاون الاستراتيجي بينهما والتوقيع عليها في مختلف المجالات التي تعزز التعاون المشترك والمنافع المتبادلة في إطار سبل تمتين العلاقات بين البلدين الصديقين ووضع أسس للمحافظة على ديمومتها.



وجاء في البيان الذي نشرته كل من وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا) ونظيرتها الإيرانية (إيرنا) أن سلطان عمان والرئيس الإيراني أعربا خلال مباحثاتهما الرسمية عن ارتياحهما من المستوى الراقي للعلاقات الثنائية، وأكدا حرصهما على توسيع متزايد لهذه العلاقات في المستقبل ودعمهما اللجان المشتركة وفرق العمل وتبادل الزيارات في المجالات المتنوعة.



وأضاف البيان المشترك انه في إطار سبل تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين ووضع أسس للمحافظة على ديمومتها، وجهت قيادتا البلدين حكومتيهما بالعمل على التوصل إلى وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتوقيع عليها في مختلف المجالات التي تعزز التعاون المشترك والمنافع المتبادلة. ورحب الطرفان بتوطيد ثقافة الحوار في المنطقة لتسوية القضايا العالقة وتوطيد العلاقات بين دول الجوار بما يحقق السلام والازدهار الذي تطمح إليه جميع شعوب المنطقة.



وقد أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره الكبير لجهود السلطان هيثم بن طارق ولنهجه الحكيم وسياساته البناءة على الساحتين الإقليمية والدولية تعميقا للعلاقات الثنائية الإيجابية والسلام والاستقرار في المنطقة.



من جهته، عبر سلطان عمان عن تقديره البالغ لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية واعتبر التقارب والتعاون بين دول المنطقة عاملا مهما لتوطيد الاستقرار والسلام في المنطقة.



هذا، ووقع البلدان على هامش هذه الزيارة 4 وثائق للتعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي.



إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، قوله إنه تم اعتقال خلية إرهابية في شمال غرب إيران على صلة بإسرائيل كانت تنوي تنفيذ اغتيالات. وأضاف أنه «تم اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم».