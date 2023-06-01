ماضي الهاجري



أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ماجد المطيري ضرورة وجود برنامج عمل حكومي يحاكي الواقع في بداية دور انعقاد مجلس الأمة المقبل، وأن يتضمن برنامج العمل الحكومي الخطط الحكومية والقوانين التي بدورها تقدم إصلاحات سياسية واقتصادية تنعكس إيجابا على ما نعيشه من تعطل البلد ومصالح المواطنين.



وقال المطيري خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الأول بمنطقة الرقة تحت عنوان «عهد والتزام»: لدينا الوفرة المالية ولدينا كافة السبل التي تبني الاوطان وتجعل الشعب ينعم بثرواته ولكننا نعاني من سوء إدارة مؤسسات الدولة، ما جعلنا في آخر الركب سواء في التنمية أو تطوير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وغيرها، وما زلنا نعاني من القضية الإسكانية بالرغم من توافر أراضي الدولة وهذه القضية بالذات يجب ان تحل بأسرع وقت ممكن، لأننا لن نقبل بأن تبقى الأسرة الكويتية سنوات طويلة تعيش بالإيجار ونحن في بلد غني ولله الحمد.



واضاف المطيري «يجب أن تكون رفاهية المواطن الكويتي أولوية للمجلس والحكومة القادمين من خلال توفير سبل العيش الكريم وحماية المواطن الكويتي من الغلاء المعيشي، لذلك على المجلس والحكومة مسؤولية التعاون بينهما وخلق ارض خصبة لإقرار قوانين شعبوية بعيدا عن الصراع السياسي الذي عطل البلد منذ سنوات عدة».



وبين المطيري «إيمانا مني بتمثيل الأمة خير تمثيل وأمانة الثقة التي محني إياها أبناء الدائرة الخامسة الكرام، تقدمت بحزمة من القوانين واقتراحات في المجلس الماضي ومنها تعديل قانون المسيء، وإضافة ربات البيوت الى التأمين الصحي «عافية» وقانون ذوي الإعاقة بالإضافة إلى اقتراح زيادة بدل الغلاء المعيشي من 120 دينارا إلى 240 دينارا وزيادة العلاوة الاجتماعية من 50 دينارا لتصل إلى 10 دنانير».



وقدمت اقتراحا بخفض نسبة الاستقطاع من الراتب لسداد القرض الإسكاني من 10% إلى 5% من الراتب، كما طالبت بفتح معهد ديني للبنات في محافظة الأحمدي، وقدمت اقتراحا بزيادة المكافئة الطلابية إلى 350 دينارا والتخصص النادر الى 750 دينارا، وغيرها من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الشعب الكويتي بكل فئاته.



واضاف المطيري «الشعب الكويتي هو شريك في القرار ووفقا للدستور هو مصدر السلطات جميعا، لذلك كنت احرص دائما على ان يكون ابناء الدائرة الخامسة شركاء بأفكارهم واقتراحاتهم بكل ما أقدمه في البرلمان سواء داخل قاعة عبدالله السالم او بين أروقة اللجان البرلمانية».



وجدد المطيري العهد مع أبناء الدائرة الخامسة قائلا «أعد الجميع بالالتزام قولا وفعلا بما أقسمنا عليه بإخلاص وعمل لخدمة الكويت وشعبها الكريم، داعيا الناخبين الى ضرورة المشاركة في الانتخابات من خلال حسن اختيار رجال أكفاء يحققون طموحات الشعب الكويتي وآماله وتطلعاته».