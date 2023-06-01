أعلن «المصرف التجاري» السوري إطلاق قرض تنموي جديد لذوي المهن العلمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن قيمة القرض تبدأ من 25 مليون ليرة سورية، وتصل إلى 500 مليون ليرة سورية كحد أقصى، أي ما يعادل نحو 56 ألف دولار أميركي، ومخصص لذوي المهن العلمية، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون، والصيادلة والتعويضات السنية، وأصحاب المختبرات بكافة اختصاصاتهم، وأصحاب المعاهد التدريبية والتدريسية.



وتبلغ الفائدة العقدية الثابتة للقرض 15% سنويا على الرصيد المتناقص، ومدة القرض عشر سنوات كحد أقصى، ويتم التسديد من خلال أقساط دورية، شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، ويأتي موعد القسط الأول بعد ستة أشهر من تفعيل القرض، ويمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط عبر أي فرع من فروع المصرف.



ونقلت «سانا» أن الغرض من القرض تمويل شراء معدات وتجهيزات أو استكمال إنشاء وشراء معدات وتجهيـــزات أو شراء مشروع قائم، وتبلغ نسبة التمويــــل 75%، تصـــرف على دفعـــات.



ويبدأ القرض من 25 مليون ويصل إلى 100 مليون ليرة، لتمويل شراء عقار، وتكون نسبة التمويل 75% تصرف دفعة واحدة، ويتطلب الحصول على القرض وجود ضمانة عقارية حسب كفاية الدخل، بما يعادل 200% من قيمة القرض، وضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض أو ضمانة عقارية تعادل 300% من قيمة القرض، عند عدم دراسة كفاية الدخل.



وتشكل الشروط التي تفرضها المصارف عائقا أمام حصول الكثيرين على القروض حيث تطلب مثلا سقفا مرتفعا للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وتطلب كفلاء، او ضمانات عقارية تفوق قيمة القرض بأضعاف كهذا القرض التنموي.



كما أن ارتفاع سعر الصرف المستمر يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار بمختلف القطاعات والأسواق.