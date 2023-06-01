بيروت: ‏حصلت مشادة كلامية عنيفة داخل قاعة المجلس النيابي صباح أمس، حيث كانت تعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة، وذلك عندما طلب النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الكلام، اعترض النائب ميشال معوض، المرشح الرئاسي، وقال له: «لا يحق لك انتظر دورك»، ليبدأ عند إذن الجدال بين الرجلين حول إن كان يحق له أو لا يحق.



‏لكن النقاش وصل إلى مرحلة حدة استشاط على أثرها معوض غضبا وخرج عن طوره وتوجه بكلام ناب إلى النائب خليل، ‏عندها هم الأخير برمي عبوة ماء أمامه، لكن تدخل بعض النواب منهم حسن فضل الله وجميل السيد وعملوا على فض الأشكال والتهدئة وخفض التوتر بينهما. ولاحقا جرى شطب الكلمات النابية من محضر الجلسة بطلب من نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب.



وعن سبب الإشكال، قال معوض: «كل ثلاث جلسات هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل. بدنا نروق على بعضنا، ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه أن يحترم موقعنا النيابي».‏