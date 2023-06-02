الدستور انتصر لحقوق المرأة بشكل واضح وواجبنا أن نعكس هذا التوجيه في التشريعات التي تصدر عن مجلس الأمة



أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.جنان بوشهري، أن المرأة الكويتية شريك أساسي ومهم وفاعل على كل الأصعدة في الدولة والمجتمع الكويتي، وأن الدستور انتصر لحقوقها بشكل واضح، وواجبنا أن نعكس هذا التوجيه في التشريعات التي تصدر عن مجلس الأمة.



وقالت بوشهري: «ملف المرأة الكويتية ملف متشعب، وعلى الرغم من أن فترة عضويتي في مجلس الأمة كانت قصيرة جدا لكن أحد أهم الملفات التي حرصت على التعامل معها والعمل عليها الحقوق المدنية لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهذا الملف جدا مهم ويمس شريحة كبيرة جدا، لذلك حرصت أن ألتقي مع أصحاب المشكلة بنفسي وجلست معهم ومع أبنائهم وجمعيات النفع العام التي لها دور في هذا الملف».



وأضافت بوشهري: «كما جلست مع قانونين مختصين لسماع رأيهم القانون حول الحقوق المدنية لأبناء المرأة الكويتية، ونتيجة نقاش جماعي مع كل أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الملف استطعنا ان نصل الى اقتراح بقانون خاص بالحقوق المدنية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي وقدمته مع مجموعة من النواب في مجلس الأمة 2022.



وأوضحت بوشهري «لدينا أيضا قوانين متعلقة بالمرأة الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر كقانون العنف الأسري وقانون حماية الطفولة، وهي قوانين في غاية الأهمية، لكن مع الأسف لم تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بسبب انه الى اليوم لم تصدر لوائحها التنفيذية، وهذا يعتبر خللا جسيما في التعاطي مع مثل هذه القوانين المهمة، كما انني حرصت على تقديم تعديل لتعجيل اصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه القوانين».