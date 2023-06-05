أعلنت «يوسك»، العلامة التجارية الاسكندنافية المتخصصة في بيع الأثاث، وإحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الأثاث، عن افتتاح فرعها الخامس في «الخيران مول» بمدينة صباح الأحمد البحرية في قلب الجنوب، وذلك لخدمة قاطني ومرتادي محافظة الأحمدي بمناطقها السكنية والترفيهية.



ويمتد الفرع الجديد لـ «يوسك» في الطابق الأرضي على مساحة 2300 متر مربع، حيث يعرض تشكيلة متنوعة من الأثاث المنزلي تضم غرف الجلوس والنوم والطعام، ومجموعة كبيرة من الأثاث الخارجي مثل الجلسات الخارجية وأثاث الحدائق والمسابح بالإضافة إلى الإكسسوارات المنزلية والخارجية التي تتميز جميعها بجودة عالية وبأسعار تنافسية.



وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد المطوع: حرصنا منذ أطلقنا «يوسك»، العلامة الاسكندنافية العالمية للأثاث في الكويت، على انتهاج خطة توسع مدروسة لنكون أقرب لعملائنا أينما كانوا، فخلال خمس سنوات افتتحنا خمسة أفرع بمعدل فرع كل سنة.



بدأنا في منطقة الضجيج ثم الشويخ، ثم افتتحنا فرع في الأفنيوز وبعدها في العاصمة مول، واليوم مع وصولنا إلى الخيران مول سنتمكن من خدمة سكان المنطقة الجنوبية التي تشمل الخيران ومنطقة الشاليهات والوفرة والفحيحيل ومدينة صباح الأحمد السكنية، لنوفر لهم جميع أنواع الأثاث المنزلي والخارجي.



من جهته، قال مدير «يوسك» الكويت جورج أبي حيدر: سعداء جدا بافتتاح الفرع الخامس لـ «يوسك» في «الخيران مول»، ونتطلع لاستقبال زبائننا من رواد هذا المجمع التجاري الأحدث والأكبر في المنطقة الجنوبية بالكويت وتلبية احتياجاتهم.



يذكر أن «الخيران مول» هو أحدث إنجازات مجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع العقارية، إذ يجمع بين التسوق والترفيه ويضم أكبر مارينا في الكويت، وممشى يمتد على مساحة 1.25 كم بإطلالة مميزة، ويضم 70 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة وأكثر من 250 محلا تجاريا والعديد من خيارات المطاعم والكافيهات.



ويفتح فرع «يوسك الخيران» أبوابه من الأحد حتى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، ومن الخميس إلى السبت من الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل.