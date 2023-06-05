2.676 مليون برميل يومياً إنتاج الكويت بداية من يناير المقبل.. وفقاً للحصص الجديدة المتفق عليها

السعودية ستقوم بخفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يومياً بداية من يوليو لمدة شهر قابل للتمديد

تقييم إنتاج الأعضاء بنهاية يونيو 2024 من 3 جهات مستقلة.. وعقد اجتماعات للمنظمة كل 6 أشهر

24.994 مليون برميل يوميا إنتاج دول «أوپيك» الـ 10.. و15.469 مليوناً للأعضاء من خارجها



عبدالعزيز بن سلمان: الاتفاق غير مسبوق



وصف وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اتفاق تحالف «أوپيك +» امس على تخفيضات الانتاج بأنه اتفاق غير مسبوق، وسنعمل كل ما في وسعنا لدعم استقرار اسواق النفط.



وكالات: اتفق تحالف «أوپيك+»، على تخفيض مستويات إنتاج النفط بواقع 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2024، ليبلغ إجمالي الإنتاج المستهدف للعام المقبل قبل الخفض الطوعي عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من يناير 2024، ليصبح إجمالي انتاج دول المنظمة الـ10 نحو 24.994 مليون برميل يوميا، بينما سيبلغ إجمالي إنتاج الدول من خارج «أوپيك» نحو 15.469 مليون برميل يوميا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ 35 الذي عقد أمس، حيث سيبلغ إنتاج الكويت وفقا للحصص المقررة بدءا من يناير 2024 نحو 2.676 مليون برميل يوميا، فيما سيبلغ حجم الإنتاج لدى المملكة العربية السعودية 10.478 ملايين برميل يوميا، والإمارات 3.219 ملايين برميل يوميا، وروسيا 9.828 ملايين برميل يوميا.



ومن جانبه، أكد وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط ووزير مجلس الأمة بالإنابة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول مناف الهاجري ان الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024 كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+» التي سبق واعلنتها في ابريل عن تخفيضات طوعية.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية، سيكون هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ «أوپيك+» أمس.



وقال بيان تحالف «أوپيك+» انه تم الاتفاق على تقييم إنتاج الأعضاء بنهاية يونيو 2024 من قبل 3 جهات مستقلة، فيما ستعقد المنظمة اجتماعا كل 6 أشهر، بينما سيكون الاجتماع القادم للتحالف في 26 نوفمبر 2023، وذلك في فيينا حضوريا.



وأشار بيان التحالف إلى أن العراق أعلن عن تمديد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، كما أعلنت وزارة الطاقة العمانية عن تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل حتى نهاية 2024، وأيضا أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا لنهاية 2024، وبدورها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إن الإمارات ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.



وفي هذا السياق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+»، مشيرا إلى أن هذا الخفض الطوعي، وفقا للمتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لتحالف «أوپيك+» المنعقد أمس، فيما أعلنت المملكة عن قيامها بخفض طوعي إضافي لإنتاج النفط مقداره مليون برميل يوميا بداية من يوليو لمدة شهر قابل للتمديد.



بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع لتحالف «أوپيك+» إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، مضيفا أن عمليات الخفض ستكون بمنزلة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+»، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل الماضي.



وقال نوفاك الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 35 لـ «أوپيك+» أمس.