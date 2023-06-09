بيروت - بولين فاضل



تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمان 14 يوليو المقبل بأرض المعارض، ونشرت البوستر الترويجي للحفل عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، وظهرت عليه منفردة، وعلقت: «عمان إني لليلك ناي.. لشدوك عود».



ومن المقرر أن تقدم الرومي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها المميزة خلال مشوارها الفني العريق، والتي عشقها جمهورها ومحبوها.



إلى ذلك، حرصت الفنانة على تهنئة الأمير الحسين والأميرة رجوة بحفل زفافهما الذي أقيم الخميس الماضي في قصر زهران بحضور عائلتيهما ووفود دولية عالمية وعربية بارزة، كما حرصت أيضا على تهنئة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا العبدالله بهذه المناسبة، متمنية أن تكون السعادة والفرحة مستمرة في ديارهما.