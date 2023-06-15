حفل يجمعنا مع «بوشعيل» ثالث أيام عيد الأضحى في البحرين

ياسر العيلة



حالة من الحنين الجميل لماض مليء بذكريات لا تنسى عاشها كل من شاهد الدعاية الرائعة التي قدمتها مؤخرا فرقة «ميامي» الكويتية ضمن الحملة الصيفية الترويجية لجزيرة «ياس» في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت الدعاية فخمة على مستوى الفكرة والتنفيذ ومستوحاة من أغنية «ميامي» الشهيرة «الحمد لله وشفناكم» التي تم تقديمها في ألبوم «ميامي 1999» من إنتاج شركة النظائر.



حول هذه الدعاية وكواليسها هاتفت «الأنباء» نجم الفرقة المطرب خالد الرندي الذي قال: اتصل بنا المسؤولون في شركة «Dejavu» الإعلامية لتقديم دعاية خاصة للموسم الصيفي لجزيرة ياس في أبوظبي للترويج للمرافق الترفيهية الكثيرة التي توجد في الجزيرة، مثل «ياس ووتروورلد وعالم وارنر براذر وسي ورلد جزيرة ياس، وعالم فيراري أبوظبي»، حيث وقع اختيار الشركة على أغنية من أغنياتها القديمة وهي «الحمدلله وشفناكم» التي قدمناها منذ 24 عاما لأنهم رأوا أن كلماتها ولحنها يناسبان فكرة الترويج للجزيرة، وبالفعل سافرت أنا ومشعل ليلي لتصوير الأغنية هناك، حيث أعدنا توزيعها من جديد مع الموزع عادل الفرحان وغيرنا بعض الكلمات لتناسب الدعاية. وتابع: استغرق تصوير الدعاية ثلاثة أيام متواصلة مع المخرج الكويتي عبدالعزيز الجاسم.



وعن رأيه في ردود الأفعال الإيجابية الخاصة بالدعاية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رد: الحمدلله رائعة جدا، ونحن سعداء بها وبالتعليقات الجميلة في «السوشيال ميديا»، خاصة أن هناك الكثير من النجوم العالميين والعرب شاركوا في الترويج للجزيرة مثل الممثل الأميركي الشهير كيفن هارت، والنجم المصري أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، وآخرين، كاشفا عن أنهم كأعضاء فرقة «ميامي» حرصوا على استئذان شركة «النظائر» المنتجة للأغنية وان توافق على استخدامها في الدعاية وتغيير بعض كلماتها، مضيفا: لذلك أود أن أشكر من خلالكم الأخ يعقوب يوسف الرفاعي على هذه اللفتة الجميلة.



من جانب آخر، كشف النجم خالد الرندي عن أن الفرقة تستعد لإحياء حفل غنائي كبير ثالث أيام عيد الأضحى في مملكة البحرين بمشاركة المطرب الكبير نبيل شعيل.