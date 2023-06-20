يعد نائب رئيس مجلس الأمة من أهم مناصب مجلس الأمة، فهو الذي يحل محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.



وعلى مدار تاريخ الحياة النيابية تقلد منصب نائب رئيس مجلس الأمة 15 نائبا من بين 40 نائبا، تنافسوا على المنصب وحسمت المنافسة 3 مرات بالتزكية، و14 بالانتخاب ومرة واحدة بالقرعة.



كما تم حسم المنصب (وفق دراسة أعدتها شبكة الدستور الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة)، 10 مرات من الجولة الأولى منها 7 مرات بالانتخاب و3 بالتزكية، فيما تم حسم المنصب 8 مرات من الجولة الثانية منها 7 مرات بالانتخاب ومرة واحدة بالقرعة وكانت في الفصل التشريعي العاشر.



وقد جاء النواب السابقون أحمد السعدون وصالح الفضالة ومشاري العنجري في صدارة من تولوا المنصب، حيث فازوا به في فصلين تشريعيين، فيما فاز بالمنصب مرة واحدة كل من النواب السابقين أحمد الخطيب وسعود العبدالرزاق وأحمد السرحان وخالد الغنيم ويوسف المخلد وطلال العيار ود.محمد البصيري وفهد اللميع وعبدالله الرومي ومبارك الخرينج وعيسى الكندري، وأحمد الشحومي.



وقد حصل النائب السابق أحمد الخطيب على منصب نائب الرئيس في المجلس التأسيسي بعد منافسة مع النائب السابق منصور موسى المزيدي، وفاز النائب السابق سعود العبدالرزاق على منصب نائب رئيس مجلس الأمة في أول فصل تشريعي في الفترة من (1963- 1965) بعد منافسة مع النائب السابق جاسم القطامي.



وفاز النائب سعود العبدالرزاق بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة في الفصل التشريعي الأول بعد منافسة مع النائب السابق جاسم القطامي، بينما فاز النائب أحمد السرحان بالمنصب في الفصل التشريعي نفسه بالتزكية عقب تولي العبدالرزاق رئاسة المجلس بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز الصقر.



وفاز خالد الغنيم بالمنصب في الفصل التشريعي الثاني (1970 -1976) من الجولة الأولى بعد منافسة مع كل من عبداللطيف الكاظمي ومبارك الحساوي.



وفي الفصل التشريعي الثالث (1971- 1975) فاز يوسف المخلد بالمنصب من الجولة الثانية وتنافس معه النائب السابق مبارك الحساوي، وفي الفصل التشريعي الرابع (1976-1981) حصل أحمد السعدون على المنصب من الجولة الثانية نظرا لوجود 5 متنافسين على المنصب.



واحتفظ النائب أحمد السعدون بالمنصب للمرة الثانية في الفصل التشريعي الخامس (1981-1985) بالتزكية عقب خسارته منصب الرئاسة، بينما فاز صالح الفضالة بالمنصب لأول مرة في الفصل التشريعي السادس (1985-1986) في الجولة الثانية وتنافس معه النائب السابق خالد الجميعان، وفي الفصل التشريعي السابع (1992-1996) حصل الفضالة على المنصب بالتزكية.



أما في الفصل التشريعي الثامن (1996-1999) فقد فاز بالمنصب طلال العيار بعد منافسة مع النائبين السابقين د.عبدالمحسن المدعج وعبدالعزيز المطوع، بينما في الفصل التشريعي التاسع (1999-2003) فاز بالمنصب النائب مشاري العنجري في جولة الإعادة بعد منافسة مع طلال العيار.



وفي الفصل التشريعي العاشر (2003- 2006) احتفظ العنجري بمنصب نائب الرئيس بفوزه بعد الجولة الثانية له بالقرعة مع منافسه طلال العيار.



وفي الفصل التشريعي الحادي عشر (2006-2008) فاز د.محمد البصيري بالمنصب بعد منافسة مع صالح الفضالة، أما في الفصل التشريعي الثاني عشر (2008-2009) فقد فاز بالمنصب النائب السابق فهد اللميع في الجولة الثانية بعد منافسة مع النائب السابق خالد السلطان.



أما الفصل التشريعي الثالث عشر (2009-2011) فقد فاز بالمنصب النائب عبدالله الرومي في الجولة الأولى بعد منافسة مع النائبين خلف دميثير ود.معصومة المبارك، وفي الفصل التشريعي الرابع عشر (2013-2016) فاز بمنصب نائب الرئيس النائب مبارك الخرينج بعد جولة إعادة مع النائب السابق كامل العوضي.



وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (2016-2020) فاز بمنصب نائب رئيس المجلس النائب عيسى الكندري في الجولة الثانية نتيجة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة بعد منافسة مع النائب السابق د.جمعان الحربش.



أما في الفصل التشريعي السادس عشر (2020-2022) فقد فاز بمنصب نائب الرئيس من الجولة الأولى النائب أحمد الشحومي بعد منافسة مع النائب د.حسن جوهر.



وقد حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة اختصاصات ومهام نائب رئيس مجلس الأمة على النحو التالي:



أولا: الدستور: المادة 92



يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.







ثانيا: اللائحة الداخلية



لمجلس الأمة المادة 28:



يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.



المادة 29:



في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.



المادة 31:



إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.



ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.