تقلد منصب أمين السر في مجلس الأمة على مدار تاريخ الحياة النيابية 33 نائبا بدءا من يوسف الرفاعي أول من تولى هذا المنصب إلى فرز الديحاني آخر من تولى المنصب.



(ووفق إحصائية أعدتها شبكة الدستور الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة) فقد جاء النائب السابق د.عودة الرويعي في صدارة من تولوا المنصب حيث فاز به في 5 أدوار انعقاد، يليه النائب عبد الباقي النوري بـ 4 أدوار انعقاد، كما تولى المنصب في 3 أدور انعقاد 4 نواب هم عباس مناور وصياح أبوشيبة وأحمد باقر وخلف دميثير، وتولى المنصب مرتين 14 نائبا مرتين و13 نائبا مرة واحدة.



ومنذ مجلس 1963، فاز بالمنصب 33 نائبا وكان عدد مرات الفوز بالتزكية 18 مرة مقابل 44 مرة بالانتخاب ومرة واحدة بالقرعة.



وخلال أدوار الانعقاد تولى المنصب في دور الانعقاد الأول 16 نائبا، حيث جاءت آلية اختيار المنصب 15 مرة بالانتخاب ومرة واحدة بالقرعة، وفي دور الانعقاد الثاني تولي 17 نائبا المنصب، حيث جاءت آلية الاختيار 14 مرة بالانتخاب و3 مرات بالتزكية.



وفي دور الانعقاد الثالث تولى المنصب 14 نائبا، حيث جاءت آلية الاختيار 9 مرات بالانتخاب و5 مرات بالتزكية، وفي دور الانعقاد الرابع تولى 10 نواب، حيث جاءت آلية الاختيار 6 مرات بالانتخاب و4 مرات بالتزكية، وفي دور الانعقاد الخامس التكميلي تولى المنصب 6 نواب، حيث جاءت آلية الاختيار جميعها بالتزكية.



وشهد منصب أمين سر مجلس الأمة إعادة انتخاب أكثر من مرة، حيث تم انتخاب أمين السر في جلسة 17 مارس 1964 في دور الانعقاد الثاني من الفصل الأول وذلك لتولي النائب يوسف الرفاعي منصب وزير البريد والبرق والهاتف، وتم إعلان فوز النائب عبدالباقي عبدالله النوري بمنصب أمين السر.



وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول بجلسة 2 مارس 1965 تمت تزكية النائب عبدالباقي النوري بمنصب أمين السر عقب تولي أحمد السرحان منصب نائب المجلس.



وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر تمت إعادة انتخاب أمين السر في جلسة 10 مايو 2011، وذلك لتولي النائب علي الراشد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتم إعلان فوز النائب عدنان عبدالصمد أمينا لسر مجلس الأمة.



وفي جلسة 6 أغسطس 2013 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر تمت إعادة التصويت عندما تساوى النائبان يعقوب الصانع وحسين القويعان في عدد الأصوات، ومن ثم أعلن عن فوز الصانع بمنصب أمين السر عن طريق القرعة.



منصب المراقب



على مدار تاريخ الحياة النيابية تولى منصب مراقب مجلس الأمة 22 نائبا، وجاءت آلية اختيار منصب مراقب المجلس 32 مرة بالانتخاب و29 مرة بالتزكية.



ووفقا للمادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يتم اختيار مراقب مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية.



وتصدر فلاح الحجرف النواب الذين تقلدوا منصب المراقب حيث فاز بالمنصب 6 مرات يليه كل من أحمد الفوزان وإبراهيم خريبط ونايف المرداس 5 مرات ومحمد الرشيد وعلي المواش وسالم الحماد ومحمد هادي الحويلة 4 مرات والنائب مخلد العازمي 3 مرات.



وتقلد المنصب مرتين كل من النواب أسامة الشاهين وهادي الحويلة وخلف دميثير وباسل الراشد وعبدالواحد العوضي ومبارك الخرينج وعلي العمير وسعود الحريجي، فيما تقلد النواب عدنان عبدالصمد وعلي الدقباسي وعبدالباقي النوري وأحمد لاري وعبدالله التميمي، المنصب مرة واحدة.



ومن حيث أدوار الانعقاد فقد تولى المنصب في دور الانعقاد الأول على مر الفصول التشريعية 13 نائبا، حيث جاءت آلية اختيار المنصب 11 مرة بالانتخاب و6 مرات بالتزكية، فيما تولى المنصب 14 نائبا في دور الانعقاد الثاني في الفصول كافة، حيث جاءت آلية الاختيار 6 مرات بالانتخاب و10 مرات بالتزكية.



وفي دور الانعقاد الثالث على مر الفصول التشريعية تولى المنصب 11 نائبا، حيث جاءت آلية الاختيار 9 مرات بالانتخاب و3 مرات بالتزكية، فيما تولى 10 نواب المنصب في دور الانعقاد الرابع، حيث جاءت آلية الاختيار 5 مرات بالانتخاب ومثلها بالتزكية، وفي دور الانعقاد الخامس التكميلي تولى المنصب 6 نواب، حيث جاءت آلية الاختيار 5 مرات بالتزكية ومرة واحدة بالانتخاب.