حوار: هالة عمران



أكدت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النائبة غادة عجمي أن طلب تمديد إجازات أساتذة الجامعات ومهندسي البترول العاملين بالخارج على طاولة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي للدراسة من أجل صدور موافقة مباشرة وصريحة لحصولهم على اجازات لمن لديه فرصة او تجديد الإعارة للعمل بالخارج.



وأضافت عجمي في تصريح خاص لـ «أنباء مصرية»: بإمكان الجامعات تعيين الكفاءات حديثي التخرج كل عام بنظام العقد المؤقت. وأشارت عجمي الى ان أساتذة الجامعة العاملين بالخارج لا يكلفون الدولة شيئا، بالإضافة الى أنهم بمنزلة دخل دولاري جيد لمصر، خاصة أن هذه الشريحة ملتزمة بإرسال التأمينات والتحويلات المفروضة عليها.

وفيما يخص الاستراتيجية التي تنتهجها اللجنة لجذب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في مصر، أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان غادة عجمي إلى «أنها ناقشت مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي عددا من الملفات في مقدمتها متطلبات هذه الشريحة المهمة والمزايا التحفيزية لاستدامة التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم كل التيسيرات للاستفادة من خبرتهم ودمجهم في عملية التنمية، مشيرة في هذا الصدد الى أنه تم عمل شركة استثمارية للمصريين بالخارج بنظام الأسهم بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وأكدت عجمي أننا نحتاج الى شرح أكبر للأجيال الجديدة من المصريين بالخارج عن المشروعات، ونسعى لجذبهم للاستثمار في مجالات مختلفة، وتيسير الفرص أمامهم.

ولفتت عجمي الى أنها طالبت الملحقيات الثقافية بعمل كتيبات للمشاريع التي تمت خلال الفترة الماضية في كل المجالات الصناعية والزراعية ومجالات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، ويتم توزيعها على القنصليات المصرية في مختلف دول العالم، وقريبا سترى النور.