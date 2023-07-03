سماح جمال



كشف الكاتب محمد النشمي لـ«الأنباء» عن جديده، فقال: أعكف حاليا على كتابة عمل جديد وانتهيت من كتابة 15 حلقة حتى الآن، والعمل يدور في إطار معاصر اجتماعي ويجمع بين التراجيدي والكوميدي، والعمل سيكون للموسم الرمضاني القادم وهو مشروع سيجمعني للمرة الرابعة مع صديقه المخرج المبدع مناف عبدال، ولم نستقر حتى الآن على شركة الإنتاج التي ستقوم بإنتاجه أو الفنانين الذين سيشاركون في العمل.



ولفت النشمي إلى أنه سيكتفي بكتابة هذا العمل للموسم الرمضاني المقبل.



وأكد النشمي أن الفنانة فتاة سلطان سيكون لها دور مهم ورئيسي في العمل، وأضاف: النجاح الذي جمعنا في مسلسل «منزل 12» ولد الكثير من الثقة بيننا، وأصبح بيننا تفاهم وهذا الذي ساعدنا على تطوير الشخصية التي قدمت وجعلها أكثر ثراء وقربا للجمهور من حيث تفاصيلها، واليوم الثقة التي تضعها فيني الفنانة فتاة سلطان تجعلني أمام مسؤولية بتقديمها بصورة أقوى تتناسب مع موهبتها الكبيرة وحضورها الطاغي.



وعن سر الثنائية التي تجمعه بالمخرج مناف عبدال، قال: هذا التعاون المتواصل يرجع إلى علاقة الصداقة والتفاهم بيننا، فهناك مساحة من الحرية والنقاشات المتواصلة التي تجمعنا وتصب في النهاية في مصلحة العمل.



وحول رأيه في النجاح الذي حققه مسلسل «منزل 12» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، قال: كانت تجربة سعدنا بالعمل فيها وقدمنا كل ما كان بإمكاننا، وفي النهاية لا يوجد شيء مكتمل وكانت هناك بعض الأخطاء التي سنحرص على تجنبها في الأعمال القادمة.