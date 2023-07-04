فهد الناصر للخريجين: تتمتعون بالكثير من الإمكانات وعليكم الالتزام بقيمة التعلم مدى الحياة

روضة عواد: تحلّوا بالشجاعة في السعي وراء أحلامكم والتزموا بالأخلاق في قراراتكم



احتفلت الجامعة الأمريكية في الكويت بتخريج كوكبة من خريجي دفعة 2023، وذلك يوم الأربعاء الماضي في «ذا أرينا» كويت، بحضور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، إضافة إلى عدد من الديبلوماسيين وكبار الشخصيات وعائلات الخريجين.



وخلال الاحتفالية، منحت الجامعة درجة البكالوريوس لـ 340 خريجا، منهم: 142 من كلية الآداب والعلوم، و103 من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، و95 خريجا من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، من بين دفعة عام 2023، حصل 10 منهم على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، و23 حصلوا على مرتبة الشرف العليا و27 تخرجوا بمرتبة الشرف.



وافتتح الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد كلمة للطلبة الخريجين أكدت فيها ضرورة الاستفادة من التجربة الجامعية، قائلة: لقد اكتسبتم المعرفة وصقلتم مهاراتكم واكتشفتم شغفكم خلال رحلتكم في هذه الجامعة، ولكن بعيدا عن الإنجازات الأكاديمية، فإن القيم التي لديكم هي التي ستشكل حياتكم وحياتنا مستقبلا، فقد تعلمتم قيمة المثابرة في مواجهة التحديات، وضرورة التعاون والتعاطف وأهمية التفكير النقدي والتعلم مدى الحياة.



وأضافت عواد: بينما تخطون الآن هذه الخطوة إلى العالم الخارجي، يجب أن تحملوا معكم ما تعلمتموه في السنوات السابقة، وتجعلوها مبادئ توجهكم في حياتكم، فتحلوا بالشجاعة في السعي وراء أحلامكم، وأظهروا التعاطف في كل علاقاتكم، والتزموا بالأخلاق في قراراتكم، بحيث تستطيعون إحداث تأثير إيجابي على محيطكم، حيث تقع على عاتقكم مسؤولية القيام بذلك.



بدوره، ألقى الكلمة الرئيسة في الحفل الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الرئيس العاشر للجنة الأولمبية الكويتية، والحاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في الكويت عام 2014، حيث أكد ضرورة الالتزام بقيمة التعلم مدى الحياة، قائلا: أنتم جميعا تتمتعون بالكثير من الإمكانات ويمكنكم تحقيق ما تطمحون إليه، فالاختيار لكم وقد تفاجئكم بعض المواهب والمهارات التي تمتلكونها بكل بساطة يجب أن نلتزم بالتعلم والنمو، لقد استغرقني هذا الدرس سنوات لكي أتعلمه على الرغم من أنه حولنا في كل مكان.



من جانبها، قدمت عميدة الشؤون الطلبة هلا العبدالرزاق الطالبة المتفوقة أمل قهوجي، والحاصلة على معدل 3.99 في تخصص التسويق، والتي شغلت منصب نائب رئيس نادي التسويق وعضو في Beta Gamma Sigma.



وقالت قهوجي في كلمتها للخريجين: إن عثراتنا ما هي إلا خطوات في تشكيل إنجازاتنا الحالية، واليوم يجب أن نحتفل برحلتنا ككل، سواء أكانت محاولات ناجحة أو أمورا لم نحقق فيها النجاح المطلوب، لأننا حينما نخفق، فنحن نمهد الطريق نحو التعلم والنمو، لذا يجب أن يكون احتفالنا اليوم تتويجا لانتصاراتنا وإخفاقاتنا التي ستمهد لنا المرحلة الجديدة من حياتنا.



وقامت أ.د.روضة عواد بتسليم الشهادات للخريجين وفقا لتوصيات العمداء، د.علي شرارة، عميد كلية الفنون والعلوم، د.رالف باليام عميد كلية الأعمال والاقتصاد، ود.محمد العبد عميد مؤقت لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتم تقديم الشهادات للخريجين من قبل أ.د.روضة عواد وعمداء الكليات المعنيين.



وجريا على الأعراف الأكاديمية، طلبت رئيسة الجامعة من الخريجين تحويل الطرة المتدلية من قبعاتهم من اليمين إلى اليسار إعلانا بتخرجهم رسميا من الجامعة، وفي نهاية الحفل، التقط الخريجون الصور التذكارية مع العائلات والأصدقاء والأساتذة.



الجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية، وترتبط باتفاقية تفاهم وتعاون مع جامعة دارتموث الأميركية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي تأسست في العام 1769.



ويذكر أن الجامعة الأمريكية في الكويت قد حصلت على اعتمادها المؤسسي من قبل مجلس الجامعات الخاصة PUC بوزارة التعليم العالي بالكويت في 2006، وتم اعتماد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال AACSB، واعتماد كلية الآداب والعلوم من قبل الأكاديمية الأميركية للتعليم الحر AALE، واعتماد برنامج اللغة الإنجليزية المكثف من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي لبرامج اللغة الإنجليزية CEA كما تم اعتماد كل من برنامج هندسة الكمبيوتر وبرنامج الهندسة الكهربائية من قبل لجنة الاعتماد الهندسية التابعة لمجلس الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا ABET، وبرنامج علوم الكمبيوتر من قبل لجنة اعتماد الحوسبة التابعة أيضا لـ ABET.



وتلتزم الجامعة بالتميز الأكاديمي، ويقدم الحرم الجامعي مجموعة متنوعة من برامج البكالوريوس المعتمدة، كما يزدهر الحرم الجامعي بمجتمع نابض بالحياة يعزز التعاون والتنوع الثقافي، وتشمل المرافق الحديثة في الجامعة فصولا دراسية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات ومختبرات البحث العلمي، كما يستمتع الطلبة أيضا بالمرافق الترفيهية مثل صالة الألعاب الرياضية، الأمر الذي يتيح للطلبة الاستفادة بالمهارات والخبرات التي تتجاوز الفصل الدراسي.