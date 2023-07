مفرح الشمري



بحضور جماهيري من مختلف الطبقات، قدم المؤلف والمخرج العالمي سليمان البسام عمله الجديد «صمت» (MUTE) على خشبة مسرح فيلترينيلي Fondazione Giangiacomo Feltrinelli بمدينة ميلانو الإيطالية الأسبوع الماضي، وذلك ضمن مهرجان الصيف للمسرح والرقص «مرحبا بكم في سقطرى» بنسخته الرابعة، والذي تنظمه سنويا مؤسسة فيلترينيللي Feltrinelli.



يشكل «صمت» (MUTE) جولة جديدة في مشروع البسام البحثي المسرحي الذي يبحث في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تكثيف البعد الشاعري في مكونات العرض المسرحي، ويمر العمل - ككل أعمال البسام - بمراحل مختلفة في الشكل وعملية الخلق المسرحي عبر بحث مستمر يعد عرض ميلانو إحدى محطاته الأبرز بعد ورشة النص التي أقامها في العاصمة التونسية خلال شهر مارس الفائت.



ويعد «صمت» (MUTE) مرحلة جديدة في بحث البسام القائم على التوليفات العربية لبناء لغة مسرحية معاصرة جديدة.



وقد اختار البسام الحدث المزلزل لتفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2020 كخلفية لنصه الشاعري السياسي الجديد الذي يحاول مقاربة أشكال المقاومة المحتملة في وجه العنف المتصاعد والتضليل الإعلامي غير المسبوق، كما يمثل استعارة شخصية للمفكر والفنان والإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل سيادي للتعبير.



ويوضح البسام أنه «أمام تذويب المفاهيم السياسية لليسار واليمين وبمواجهة التغييرات الجذرية في خارطة التحالفات الجيوسياسية في المنطقة: ما هو تعريف فعل المقاومة الفنية اليوم؟ وإذا تخيلنا عنها - تحديدا - من خلال فعل الصمت المطلق - فماذا سنكتشف؟».



وكعادته، يولي البسام اهتماما خاصا بالموسيقى في أعماله، وفي «صمت» تتأرجح الموسيقى الحية بين الجماليات اللحنية والتجريد الصوتي الذي يعطي المسرح آفاقا مفتوحة.



يتكون فريق عمل «صمت» (MUTE) من مجموعة متنوعة من العناصر المتميزة في أوروبا والعالم العربي كالممثلة السورية الفرنسية البارزة حلا عمران، وأعضاء فريق التنين Two or The Dragon الموسيقيين علي حوت وعبد الرضا قبيسي من لبنان، والسينوغراف الفرنسي الشهير إيريك سواييه.