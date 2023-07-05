وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد قال في مقدمته: نفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاثنين 3 يوليو ما تم تداوله على منصات التواصل عن «رفضها طلبات توصيل التيار الكهربائي الى القسائم الجديدة في مدينة المطلاع السكنية».



وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، بأنه تم إيصال التيار الى القطع التي أعلن عن جاهزية الشبكة الكهربائية فيها وجار التعامل مع بقية الطلبات التي استوفت الشروط اللازمة للتوصيل في ذات القطع المعلن عنها سابقا.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



٭ كم عدد القطع التي تم توصيل التيار الكهربائي اليها في مدينة المطلاع السكنية، وما ارقامها، والى أي القطاعات تنتمي تلك القطع بحسب التقسيم المعتمد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومتى تم توصيل التيار اليها، وهل يتطابق ذلك التاريخ مع الجدول الزمني، وإذا كان هناك أي تأخير ما أسبابه ودواعيه؟



٭ وفقا لما جاء في بيان الوزارة، كم عدد القطع السكنية التي اعلن عن جاهزية الشبكة الكهربائية فيها، وما ارقامها، وهل تم توصيل التيار الكهربائي اليها جميعها؟



٭ كم يبلغ عدد الطلبات المقدمة لتوصيل التيار الكهربائي المستوفية للشروط اللازمة للتوصيل في ذات القطع المعلن عنها سابقا، وما الشروط اللازمة للتوصيل، ومتى سيتم توصيل التيار لها بحسب خطة الوزارة؟



وقال الطشه: أعلنت وزارة الكهرباء في 11 مايو 2023 عن توصيل التيار الكهربائي الى أول قسيمة في مدينة المطلاع السكنية، ووفقا لهذا الإعلان:



٭ كم عدد القسائم السكنية التي تم توصيل التيار الكهربائي اليها منذ 11/5/2023 حتى تاريخ توجيه السؤال، وكم يبلغ عدد الطلبات التي تسلمتها الوزارة حتى الآن، وكم طلبا تم تنفيذه من بينها، وكم بلغت نسب ومعدلات الإنجاز، وهل تتناسب تلك المعدلات مع خطط الوزارة؟



٭ ووفقا لخطط الوزارة وبرنامجها الزمني، ما الموعد المتوقع لانتهاء العمل بتوصيل التيار الكهربائي الى كل القسائم السكنية في مدينة المطلاع؟



كما قامت وزارة الكهرباء والماء بتشغيل اولى محطات التحويل (جهد 132/11 كيلوفولت) في منطقة المطلاع، من اجمالي 36 محطة تحويل رئيسية سيتم تشغيلها تباعا، وحسب الخطة الزمنية الموضوعة لذلك.



٭ في ضوء ذلك، كم عدد محطات التحويل الرئيسية التي تم تشغيلها حتى الآن من بين العدد الإجمالي، وهل يسير العمل في انشاء المحطات وتشغيلها وفقا للجدول الزمني، وهل هناك أي تأخير حدث في عمليات التشغيل؟ إذا كان الرد بالإيجاب فما أسباب ودواعي التأخير؟ مع تزويدي بالجدول الزمني لإنجاز باقي المحطات.



٭ أشار بعض أصحاب القسائم السكنية في المنطقة الى تكرار مشكلة انقطاع التيار عن بعض المرافق في المنطقة، فما أسباب انقطاع التيار، وهل للأمر علاقة بمحطات التحويل، وما خطط الوزارة لمنع حدوث الانقطاع وتكراره مستقبلا؟