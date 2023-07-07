عبدالعزيز الفضلي



في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، استقبل مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة وفد مجلس أمناء المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، والذي يزور الكويت بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 26 للمجلس.



واستمع الوفد خلال زيارته إلى نبذة عن أعمال المركز وبرامجه ونشاطاته في الدورة الحالية، وأهم المنجزات البحثية والدراسات التي قام بها، كما قام الوفد بجولة في مرافق المركز وتعرفوا على مقتنيات المركز وأهم الخدمات التي تقدمها المكتبة لمراجعيها من الباحثين في المجال التربوي.



وفي هذا الإطار، أكد د.الشريكة أهمية مثل هذه الزيارات بين الأجهزة المتخصصة في مكتب التربية العربي لدول الخليج، لما لها من أثر فاعل في تعزيز التكامل بين الأجهزة، موضحا أن وفد مجلس أعضاء الأمناء للمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج يمثلون وزارات التربية والتعليم في دول الخليج، وهو ما يعتبر فرصة طيبة للالتقاء بهم وتعريفهم على مجهودات المركز البحثية، ومآلات البرامج والأنشطة التي نفذها وينفذها المركز في خدمة المنظومات التعليمية في دول الخليج.