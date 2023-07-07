سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بدر السهيل ـ عبدالعزيز المطيري



قال النائب د.مبارك الطشه إنه ومجموعة من النواب أعادوا تقديم اقتراح بقانون بشأن إلغاء الفوائد الربوية على نظام الاستبدال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذكر الطشه انه سبق أن تقدم بهذا الاقتراح مع مجموعة من النواب في المجلس المبطل، مؤكدا أن النواب لن يتجاوزوا هذا الأمر وسيعملون على إقراره في المجلس الحالي. وأن الهدف من ذلك هو تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، مبينا أن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يجيز تقاضي الفوائد الربوية الفاحشة على من يريد استبدال جزء من راتبه. وأوضح أن هذا الأمر أيضا مخالف للشريعة الإسلامية والدستور الكويتي الذي نص في مادته الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. ولفت إلى أن الفتوى الرسمية لوزارة الأوقاف قضت بتحريم تقاضي هذه الفوائد الربوية، ناهيك عن صدور أحكام قضائية بعدم جواز تقاضي هذه الفوائد. من جانب آخر، قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون بتعديل المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. ويقضي الاقتراح برفع السقف الأعلى لثمن العقار الذي تم تثمينه واستملاكه أو بيعه إلى 500 ألف دينار، وجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على 570 ألف دينار، وذلك حتى يتمكن المواطن الذي باع بيته من الحصول على قرض إسكاني.