وجه النائب فهد المسعود سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء نصه كالتالي: نظرا لما ورد لنا بأنه هناك خلل فني تسبب في عدم استلام بعض المرشحين لقرعة دورة الضباط للرسائل بموعد القرعة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل القرعة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب الخلل الفني؟



2 - هل تم تشكيل لجنة للتحقيق بهذا العطل؟



- إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بصورة من قرار تشكيل اللجنة ومهامها والمدة الزمنية لها.



- إذا لم تشكل اللجنة، ما الاجراء الذي تم اتخاذه بخصوص هذا الخلل الفني؟











