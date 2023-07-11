أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أول من أمس أسماء الفائزات بجوائز مسابقة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات «ابتكار» ومسابقة «الشيخة فادية السعد العلمية» على مستوى الوطن العربي.



ففي مسابقة «ابتكار» أعلنت المبرة حصول مريم الغافري من الامارات العربية على المركز الذهبي ود.طهيرة جعفري على المركز الفضي ووفاء العبيدات من مملكة البحرين على المركز البرونزي ونهى الميع من الكويت على المركز البرونزي مكرر.



كما أعلنت المبرة عن فوز مدرسة قطر التقنية للبنات بالمركز الأول في مسابقة فادية السعد العلمية على مستوى المرحلة الثانوية من دولة قطر وفوز مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي من سلطنة عمان بالمركز الثاني، فيما حلت مدرسة بنات الفوار الثانوية من دولة فلسطين بالمركز الثالث.



وبالنسبة للمرحلة المتوسطة، فازت مدرسة الهجرة الحلقة الثانية من دولة الامارات بالمركز الأول ومدرسة عبري للتعليم الأساسي من سلطنة عمان بالمركز الثاني مكرر ومدرسة المتوسطة الثالثة في السعودية بالمركز الثاني مكرر ومدرسة زينب الإعدادية من البحرين بالمركز الثالث.



وأشادت رئيسة المبرة الشيخة فادية السعد في كلمتها خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالتعاون مع شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات التي اطلقتها المبرة وشبكة المخترعين والمبتكرين العالمية للاحتفاء بالنساء القادرات على احداث تغيير عن طريق ابداع أفكار عملية جديدة تسهم في تعزيز التنمية وفق آفاقها الأوسع.



وقالت السعد إن «التطور الذي عرفته بلداننا خلال السنوات الأخيرة يظهر بجلاء من خلال الحضور الفاعل للمرأة في كل القطاعات المنتجة، إذ لا يمكن لأي بلد أو أي اقتصاد أو أي مجتمع أن يرفع تحديات العصر أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها بمعزل عن دور المرأة وهو ما يقع في صلب خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وفي مقدمة أهدافها الـ71 ذات الصلة».



وأكدت الدور الجوهري للتعليم والتكوين في تطوير روح المبادرة وتنمية ملكة الابتكار وحشد قدرات النساء على خوض غمار الابداع، مبينة أنه من الضروري إدراج ذلك في عملية التلقين واكتساب المعرفة وأن المسابقات التي نحتفي بها اليوم لا تعدو سوى جزء من بناء متكامل نسعى لتحقيقه.



من جهته، قال مدير عام مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي محمد القاسم إن مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية واحدة من أبرز المسابقات لما تمثله من رافد علمي يسهم بشكل فاعل في تنمية مهارات البحث لدى الطالبات وتحفيزهن على تقديم حلول علمية إبداعية لمختلف التحديات، مؤكدا ان ما حققته المسابقة من نجاحات وانجازات منذ انطلاقتها يجعلها تستحق عن جدارة ان تكون حاضنة عالمية للمبدعين والمبتكرين، مؤكدا الدعم الكامل لرؤية المسابقة بالتوسع لتتجاوز محيطها لتشمل طلبة العالم.



بدورها، أعربت رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الأعمال «مي وان» الشيخة نبيلة السلمان عن اعتزازها بتزامن الحفل مع الملتقى العلمي للاقتصاد المعرفي ودوره في بناء مجتمع مبدع ومبتكر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وكوكبه من الشباب المهتمين بالبحث العلمي والاقتصاد المعرفي ومرور ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة المجتمعية العالمية بين مبرة السعد وشبكة العالمية للاختراع GLOBALWIIN.



وقالت السلمان ان إطلاق شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات MEWIN في الكويت يأتي ايمانا من مبرة السعد بأهمية تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وبهدف الجمع بين التكنولوجيا ونقل المعرفة لمساعدة النساء على الترويج لأفكارهن.